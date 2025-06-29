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日中關係停滯 和歌山再迎大貓熊機會渺茫

2025/6/29 19:04
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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本和歌山縣冒險大世界遊樂園與中國簽署的契約將於8月到期，4隻大貓熊昨天返回中國，日本境內僅剩東京上野動物園2隻大貓熊，明年更可能迎來「零大貓熊」局面。對於中國租借大貓熊陷入長期空窗，駒澤大學教授三船惠美分析，主因在於日中關係停滯。

返回中國的4隻大貓熊是被稱為「中日友好特使」的旅日大貓熊永明的妻女，分別為24歲媽媽良濱、8歲結濱、6歲彩濱、4歲楓濱。連日來有許多粉絲前來一睹牠們的最後身影。

相較於粉絲的不捨，周邊的土產店的感受是不安。遊樂園所在的白濱町到處可以看到大貓熊元素，這4隻大貓熊歸還中國後，對當地經濟將帶來不可避免的影響。

朝日電視台報導，JR白濱站前，創業88年、販售大貓熊周邊商品與點心的土產店「松屋」老闆北井，對遊客量可能減少感到擔憂。她表示，店內販售的大貓熊玩偶會慢慢減少進貨，不過「遊樂園不只是有大貓熊，還有海豚表演也很受歡迎，相信遊客還是會持續前來」。

旅館「白良莊大酒店」以擺滿大貓熊商品的「大貓熊房」為號召，旅館方表示，「房間不會馬上撤掉，還會保留一段時間，但之後可能改變。除了大貓熊之外，白良濱海灘和世界遺產熊野古道也很有吸引力，會更加推廣這些觀光資源」。

中國自從進入習近平政權以來，就不再向日本租借大貓熊，最後一次是在2011年租給東京上野動物園的「真真」和「力力」，已在去年9月返回中國。

日本境內目前僅剩下「真真」和「力力」產下、還留在上野動物園的大貓熊龍鳳胎「曉曉」和「蕾蕾」，歸還期限在明年2月。如果中國未來不再租借大貓熊給日本，日本可能會迎來「零大貓熊」的局面。

對於中國一直沒有租借新的大貓熊給日本，三船惠美指出，「最主要關鍵在於日中關係在政治上陷入停滯」。

三船表示，「大貓熊不只具有商業意義，還帶有非常強烈的政治訊息，現在不是發出『租借大貓熊』這種政治訊息的時機。看過去的例子，2011年租借到上野動物園的大貓熊本來是10年契約，但後來延長了5年，當中固然有產下龍鳳胎的因素在，但當時的日中關係非常冷淡，如果在那種狀況下歸還大貓熊，雙邊關係可能會更冷。（延長契約）也包含了政治意義」。

三船分析，和歌山縣未來再次迎來大貓熊的可能性「非常低」，首要原因是前眾議員二階俊博的引退。第二個原因在於和歌山縣與中國的關係。白濱町沒有和任何中國城市締結姊妹市，卻有台灣飛到白濱機場的包機，這種「轉向台灣」的傾向會帶來影響。

高齡86歲、和歌山縣出身的二階俊博曾是日本國會跨黨派「日中友好議員連盟」會長，他去年9月訪問北京、與中國外長王毅見面時，曾積極表示要負責推動中國出借大貓熊給日本，但之後就無下文。他去年10月正式宣布引退，「和歌山縣對於中國而言的存在感大幅降低」。

去年5月就任的白濱町長、前參議員大江康弘接受「產經新聞」採訪時表示，二階俊博是繼日本首相之後能見到習近平的人物，「如果他還是現役，即使契約到期，也不至於會把所有大貓熊都送回去」。

大江表示，其實歸還大貓熊的消息傳出後，有議員朋友致電，表示自民黨幹事長森山裕4月率團訪問中國，「要不要請求他們幫忙延長契約」。他當時婉拒，表示「不用了」。

大江表示，「對我而言，並不是無論如何都要留下大貓熊不可。如果冒險世界方面請求幫忙，那就另當別論，但基本上，這是冒險世界和中國之間的事情。我在和冒險世界商討時，感覺他們不想要政治介入」。

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實際上，森山裕訪中時，還是有對中國提到日本民眾對於大貓熊租借期滿的不捨，也提到明年2月上野動物園大貓熊租借期滿，希望再向中國租借。

三船分析，習近平重視的不是「友好」而是「國家利益」。考量這一點，租給上野動物園是有意義的。然而，把大貓熊租給和歌山縣，在地區、政治上對中國是否有利，則很難舉出理由。因此，和歌山縣要再次迎來大貓熊恐怕很困難。（編輯：唐佩君）1140629

白濱町
租約到期 日本和歌山縣主題公園4頭大貓熊將返中
習近平
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