租約到期 4隻貓熊自日本返中

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（中央社台北29日電）日本和歌山縣冒險大世界遊樂園與中國簽署的共同計畫契約將於8月到期，4隻大貓熊昨天啟程返中，園長及工作人員等約300人到場送別，4隻大貓熊已於昨天晚間6時抵達四川成都。

這4隻大貓熊是被稱為「中日友好特使」的旅日大貓熊永明的妻女，分別為24歲媽媽良濱、8歲結濱、6歲彩濱、4歲楓濱。

據共同社、朝日新聞報導，27日是4隻大貓熊與公眾見面的最後一天，開園前就有約1400人排隊，告別活動吸引約3000人到場。

從愛知縣西尾市趕來的柘植真理子表示，為了能順利在停車場停車，凌晨3點多就抵達遊樂園，「感謝貓熊們一直給我們帶來笑容。希望牠們長壽」。

報導指出，昨天早上8時左右，4隻大貓熊分乘2輛卡車離開，前往關西機場，搭乘包機前往四川省的繁育研究設施，園長及工作人員等約300人到場送別大貓熊。

長期負責飼養大貓熊的飼養員中谷有伽表示，「牠們早上的健康狀態良好，運送的準備工作得以順利進行」。

據央視新聞報導，4隻大貓熊搭乘包機已於28日晚間6時許平安抵達四川成都。

和歌山縣冒險大世界遊樂園1994年與中方啟動大貓熊的共同繁育研究。迄今成功繁育17隻，創中國以外地區之最。

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據朝日新聞報導，自1994年來，大貓熊在當地逐漸受到歡迎，在商店都可看見大貓熊的相關商品。關西大學榮譽教授宮本勝弘表示，過去31年來，大貓熊對該地區的經濟效益總計為1256億日圓（約新台幣252億元）。

日本境內目前僅剩下東京上野動物園飼養的2隻大貓熊。對於中方未來是否有租借新的大貓熊給日本的計畫，中國外交部發言人毛寧在上月例行記者會並未作出答覆。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140629