川普7月關鍵2決策 央行：恐擴大美分配不均不利經濟

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）美國總統川普將迎來「關鍵7月」，大而美法案以及對等關稅2大決策將有重大進展，市場屏息以待。不過央行報告指出，大而美法案並未有效撙節國內支出，恐令財政惡化、擴大美國分配不均的問題，關稅措施也讓美國經濟展望偏向悲觀。

時序即將進入7月，川普關鍵時刻到來，因為川普要求國會7月初對此案進行表決，此外，對等關稅90天豁免期，將於7月9日屆滿，後續如何調整關稅稅率以及與各國談判成果為何，備受矚目。

中央銀行報告特別探討川普2.0政策，認為川普2.0面對美國長期貿易逆差、財政惡化、製造業外移等問題，力倡「讓美國再次偉大」，對外加徵關稅及驅逐非法移民，對內減稅並放寬經濟管制，延續川普1.0政策的恩威並施，且推行力度更強、速度更快，希望透過商業思維的節流、開源方式，改善政府財政問題，並推升美國經濟成長潛力。

同時，川普近期討論熱度最高的2大政策，分別是關稅政策及大而美法案（One Big Beautiful Bill Act），都將於7月有所進展。

「大而美法案」預計7月完成立法，延長「減稅與就業法案」 減稅措施，提供製造業生產稅務優惠。

然而，央行報告指出，美國智庫多認為川普政府「大而美法案」並未有效撙節國內支出，也缺乏長期政府債務改善計畫，勢必令財政赤字更惡化，並擴大分配不均。

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office, CBO）與責任聯邦預算委員會（Committee for a Responsible Federal Budget, CRFB）估算，該法案稅收減免的經濟刺激效果，可能不足以抵消赤字增加的負面影響；2026年至2027年，財政赤字將大幅擴增，龐大債務造成利息支出將更加沉重，美國財政的可持續性更惡化，且美國智庫Tax Foundation及CBO均認為，該法案將擴大分配不均。

關稅方面，川普1.0時期就掀起美中貿易戰，不過央行表示，多篇實證研究報告指出，川普1.0的關稅政策效果不佳，實施高關稅不僅導致部分進口來源移轉，未能縮減貿易逆差，且成本多轉嫁至進口商及消費者，加重中低所得家庭負擔，也不利於控制通膨，對美國經濟的負面效應顯著。

到了川普2.0，進一步擴大關稅戰場，4月2日，川普對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，隨後宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

對等關稅的90天期限將於7月9日屆滿，外界緊盯川普是否拉高稅率，又或是公布各國談判成果。

央行認為，川普關稅政策反覆，政策模擬的評估結果可能與實際情況有所落差，即便如此，在關稅稅率10%、15%或20%等3種模擬情境下，長期而言，均使美國國內生產毛額（GDP）規模縮減、就業減少。

央行進一步指出，高關稅雖可增加美國稅收，但因進口成本上升，使進口數量縮減，同時也會衝擊投資與消費，進而減損美國經濟成長動能，減少就業機會，甚至引來他國報復，實際稅收恐將不如預期。

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即便將「大而美法案」納入考量，央行表示，當前川普政府關稅政策的財政收入，不足以彌補其減稅方案的財政缺口，預期財政赤字更將大幅攀升。

央行指出，儘管今年5月，美中達成暫時調降互徵高額關稅協議，美國貿易政策仍具高度不確定，未來若美國與各國貿易談判中斷，近期和緩情勢可能再度反轉，全球與美國經濟展望再趨悲觀。（編輯：潘羿菁）1140629