馬卡道族擊石贊聲展屏東登場 盼藝術行動反矮化

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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）藝術家楊育傑等人策劃「擊石贊聲」展今天在屏東縣內埔鄉老埤活動中心登場，展覽以取石拓印、頌祖歌等藝術行動盼以聲音回應歷史，表達馬卡道族「反矮化、反歧視」訴求。

「擊石贊聲」藝術展，由現於高雄師範大學跨領域藝術研究所攻讀碩士的楊育傑擔任總策劃，楊育傑告訴中央社記者，展覽藉由錄像、紀錄片、裝置、繪畫、行動藝術、打狗社與小琉球出土考古物件，以及老埤馬卡道文獻等展覽，揭露平埔原住民族馬卡道族（Makatao）被殖民遭遇。

楊育傑表示，行政院今年5月通過「平埔原住民族群身分法」草案，卻未將最早遭殖民族群納入「原住民族基本法」保障體系，僅針對語言發展與傳統智慧提供最低限度保障，是分化與矮化未正名原住民族群，有殖民分類遺緒。

他說，有人認為已正名的原住民族在近代殖民歷史中所受苦難，遠勝於400年前平埔族群的遭遇；且原運初期平埔原住民未參與抗爭而難以認同納入現行原住民族架構。

楊育傑表示，平埔族群未參與原運，主要是因歷史掩蓋。日治時期禁跳酬神歌舞「趒戲」，企圖中斷族人文化傳承及認同；國民政府來台後，主流社會歧視迫使族人隱身，不敢承認自己是「番」；教科書也未記錄平埔族群歷史，許多馬卡道族人是近10年才得知自己身分。

「我們希望跟時間賽跑」，楊育傑說，耆老逐漸凋零，文化復振工作有急迫性。雖然地方政府補助「趒戲」、口述歷史訪談及蒐集老照片等，但缺乏中央支持給足經費進行文史調查、語言復振。

楊育傑表示，馬卡道族群在荷蘭治台時期人口約有6萬人，卻在歷史中憑空消失，族群遷徙與融合是台灣歷史一部分，復振不只是為某一族群，也讓整體台灣歷史更完整。若不呈現平埔原住民族歷史，現有台灣歷史僅是「斷代史」。

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他說，1635年荷蘭人發動搭加里揚之戰，將打狗平原馬卡道祖先武力驅離，翌年又屠殺小琉球族人。1760年左右，已逃至屏東平原的馬卡道先人，在清朝政府「以番制番」政策下，被迫遷至185線道沿山地帶，自此原本台灣的土地主人，在不同殖民政權與族群壓迫下，成為「與石為伍」族群。

楊育傑表示，今天的行動藝術包含到牛角灣溪河床拾取石頭，以埔姜葉拓印；設置以祭祀裝置為靈感的「阿姆姆裝置」，紅布條寫上馬卡道古謠歌詞，並在記者會中由馬卡道族人展演「下淡水社頌祖歌」，敲擊石頭象徵「與石為伍」族群喊出「反矮化、反分化、要原權」訴求。（編輯：戴光育）1140629