屏東馬卡道族遞民族認定申請 114年6月可望正名

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東沿山地區馬卡道族今天在新埤鄉獅頭部落，向原住民族委員會代表遞交民族認定申請書，盼正式列入台灣原住民族中；原民會綜合規劃處代表受理，明年6月可望完成正名。

依憲法法庭2022年10月28日憲判第17號判決內容，族群保有文化特徵、客觀紀錄、族群認同，得依民族意願向政府申請核定為原住民族。馬卡道族跨部落聯盟以原民會平埔族群事務推動小組、馬卡道族（Makatao）代表耆老潘安全為總召，正式向原民會遞交申請。

馬卡道族正名運動始於1990年代，潘安全投入多年運動，他在會中感性表示，復名這條路走了30年，「走到要軟腳了」，還好有年輕人接手。

協助推動的馬卡道青年小組負責人潘韋縉接受媒體聯訪表示，屏東沿山地區馬卡道族有2000多人，與排灣、漢人等族群都有交流，馬卡道語與其他原住民語、台語有混用情形，較難還原整套語言系統，許多部落服飾也已失傳；即便語言難以復振，青年小組從北到南蒐集文物，統整出馬卡道族圖紋特徵，學習馬卡道族傳統刺繡，並加上創新與當代詮釋，作出沿山地區馬卡道族服飾。

屏東沿山地區馬卡道族30日遞交民族認定申請書，青年小組負責人潘韋縉（左）說，即便馬卡道族語言難以復振，小組成員仍從北到南蒐集文物，統整出馬卡道族圖紋特徵，學習馬卡道族傳統刺繡，並加上創新與當代詮釋，打造沿山地區馬卡道族服飾。右為有馬卡道及排灣族血統的青年Aruwai。中央社記者黃郁菁攝 113年10月30日

潘韋縉說，推動馬卡道族認證，最大意義是找到自己定位；即使無法完全復振，還是希望抓住僅存珍貴文化，對這個身分盡最大力量傳承。

原住民族委員會綜合規劃處長雅柏甦詠．博伊哲努（Yapasuyongʉ．Poiconʉ）接受媒體聯訪表示，馬卡道族是第7族申請民族認證的平埔族，原民會依原住民族基本法規定受理，之後會委託學者就語言、文化、自我認同、祭儀傳統等作調查，由原民會審議小組審理，審議通過後報告行政院即成為1個新民族。

雅柏甦詠．博伊哲努說，憲法法庭2022年判決要求在明年10月28日以前，完成相關法律制定；目前行政院審查中，計畫明年第1個立院會期完成審議，與民族認定所需調查同步進行，相關法律通過後就能同步認定，預計明年6月可完成認定。

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馬卡道族認定申請，由加蚋埔、中林、老埤、赤山、萬金、加匏朗、箕湖、獅頭與餉潭9大聚落共同籌組。馬卡道跨部落聯盟表示，在過去數年持續為文化傳承及認同奮鬥下，馬卡道族目前已有加蚋埔、老埤、加匏朗3個部落的年度傳統祭典，成為縣定文化資產，每年秋季持續傳承。

馬卡道跨部落聯盟指出，馬卡道族屬於清代「鳳山八社」社群，傳統居住於屏東平原與高屏溪流域一帶；過去在漢族移民及山區原住民族包夾壓力下被迫遷徒，於清代末年往恆春、花東移動，形成今日於屏東沿山地區、恆春半島與花東均可見的馬卡道族部落，成為全台人口最多、分布最廣的平埔族群之一。（編輯：陳仁華）1131030