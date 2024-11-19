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屏東首屆狂客音樂祭 六堆紀念公園熱鬧登場

2024/11/19 11:14（11/19 11:26 更新）
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屏東縣政府11月23、24日於內埔鄉六堆紀念公園舉辦首屆「狂客音樂祭」，邀請12組知名歌手、樂團，包含出身屏東麟洛的金曲雙語歌后彭佳慧。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月19日
屏東縣政府11月23、24日於內埔鄉六堆紀念公園舉辦首屆「狂客音樂祭」，邀請12組知名歌手、樂團，包含出身屏東麟洛的金曲雙語歌后彭佳慧。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月19日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東縣政府舉辦首屆「狂客音樂祭」，以展現客家文藝活力為主題，邀請金曲歌后彭佳慧等12組強力陣容輪番嗨唱，11月23、24日於內埔鄉六堆紀念公園熱鬧登場。

屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，「狂客音樂祭」演出卡司有客語金曲歌王羅文裕、出身屏東麟洛的金曲雙語歌后彭佳慧、老家在高樹的戲劇男神温昇豪，還有台語歌王陳雷、大馬音樂鬼才黃明志、原民饒舌歌手潮州土狗、客家饒舌歌手Yappy，樂團有草屯囝仔、旺福、吉那罐子、A_Root同根生、Jhall樂團等共襄盛。他們將帶來拿手曲目，並融入客家歌曲，呈現多元跨界風格。

文化處指出，精彩音樂演唱以外，現場更有超過50家特色美食與手作風格選物品牌進駐，匯聚餐飲、文創與精選好物，尤其是集結許多客家特色品牌，包括內埔在地店家「李董偶貴」特色芋頭粄及炊粿料理，以及米其林餐廳指定用肉的「東寶黑豬肉棧」，堅持選用台灣本土六堆黑豬，自然熟成打造風味甘甜的健康肉質，道地且多樣化的在地美食，帶動屏東客家產業能見度。

文化處說，現場也打造1座高達6公尺的裝置藝術，出自西班牙設計師兄弟Juan、Aleiandro精心力作，集合多種在地元素，象徵客家文化的活潑與多元。

「2024客家生活藝術節-狂客音樂祭」獲客委會支持，是屏東首次辦理大型客家音樂節，為讓大眾更深入了解客家文化底蘊與魅力，演出皆免費入。為期2天的市集下午4時開始，演唱會於晚間6時登場。（編輯：李亨山）1131119

屏東縣政府11月23、24日於內埔鄉六堆紀念公園舉辦首屆「狂客音樂祭」，大馬音樂鬼才黃明志也受邀表演。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月19日
屏東縣政府11月23、24日於內埔鄉六堆紀念公園舉辦首屆「狂客音樂祭」，大馬音樂鬼才黃明志也受邀表演。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月19日
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