阿Ken曾吃過期麵包果腹 若走投無路會玩魷魚遊戲

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（中央社記者洪素津台北29日電）藝人阿Ken今天化作「魷魚遊戲」李炳憲主持活動，他坦言剛出道時很苦，公園待整天假裝上班，就算有通告也賺不到1000元，只好吃過期麵包果腹；若走投無路，會玩「魷魚遊戲」。

「魷魚遊戲」第3季熱播中，劇中主要的人偶娃娃角色英熙和她的好朋友哲秀爆紅，這次英熙和哲秀一同現身中正紀念堂，展開超巨大跳繩遊戲。阿Ken化作「魷魚遊戲」中的負責人李炳憲主持活動，他分享：「現場可以看到2座娃娃，讓我感到非常震撼。」

「魷魚遊戲」系列影集集結一群走投無路的參賽者，玩遊戲考驗著人性。阿Ken坦言，自己如果真的走到走投無路的那一步，會去玩「魷魚遊戲」，也只能放手一搏。

阿Ken分享，剛出道時很苦，「為了不讓家人擔心，我會假裝有工作去公園待一整天，回家還要說去表演好累喔，沒工作的時候就是四處閒晃，無家可歸，就是那種有家回不得的心情」。

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阿Ken坦言，當時幾乎沒有存款，「我沒有錢，一整天演短劇，出外景，薪水還不到1000塊（新台幣），那時候要省錢，麵包期限到了，我問我自己，要丟掉嗎？最後我還是吃了」。

阿Ken笑稱，還好自己沒有放棄，現在才可以賣新鮮甜甜圈，鼓勵大家要努力向上。至於創業甜甜圈的營業額，阿Ken說：「我知足。」（編輯：管中維）1140629