中國「冰城」哈爾濱罕見高溫 大學生戶外搭帳篷睡覺

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（中央社台北29日電）有「冰城」之稱的中國東北城市哈爾濱近日出現攝氏30多度的高溫天氣，當地有大學未安裝冷氣，難耐暑熱的學生夜間紛紛在宿舍走廊乘涼並在宿舍樓下搭帳篷睡覺，引發廣泛關注。

綜合官方光明日報等陸媒報導，有中國網友在網上公布影片稱，因天氣炎熱，上週三（25日）位於哈爾濱的黑龍江東方學院宿舍樓，男學生夜裡在宿舍走廊和樓下「打地鋪」休息。影片顯示，多名穿著短袖短褲的男學生搬凳坐在宿舍走廊乘涼，而在宿舍樓下空地和樓頂陽台也有不少只穿著短褲、赤膊躺在涼席上的男學生。

有學生表示，最近天氣炎熱，「體感溫度有37-38℃」，但宿舍沒有冷氣和風扇，「一動就出汗，不動也出汗，晚上也睡不著」；也有女學生反映，由於夜晚較熱，她們只能將手腳放在水盆中降溫。

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也有受不了暑熱的學生選擇投宿學校附近酒店，「我們隔壁宿舍全空了搬去酒店。4公里外的酒店又很貴，價格達到了300元人民幣（約合新台幣1200元）」；學生還說已向宿舍管理員反應相關情況，對方建議以冰塊降溫。

學校工作人員表示，今年是近年來最熱的一年，哈爾濱很少見到這麼熱的天氣。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140629