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罷團補件4755份連署書 楊瓊瓔服務處籲投不同意票

2025/6/29 11:30
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（中央社記者蘇木春台中29日電）罷免中國國民黨籍立法委員楊瓊瓔（台中市第3選舉區）團隊，今天到台中選舉委員會補件遞交4755份連署書；楊瓊瓔服務處呼籲，一定要站出來投下不同意票，守護台灣民主價值。

據中央選委會資料，楊瓊瓔罷免案連署數不足3464人，罷團今天到台中選委會送交2階補件連署書共4755份。

罷團副發言人Amy表示，今天團隊前往選委會完成罷免楊瓊瓔的連署補件程序，總計補件4755份連署書，這不只是一個數字，而是一份份來自人民的聲音；是對政治人物不當行徑的抗議，也是台灣民主制度的具體展現。

楊瓊瓔服務處今天發布新聞稿表示，尊重罷團作法，相信潭子、大雅、神岡與后里區的民眾眼睛是雪亮、有智慧的，台中需要前進動力，國會需要監督聲音。呼籲支持者，一定要站出來投下不同意票，守護台灣的民主價值、贏回公平正義和孩子的未來。

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至於國民黨籍立委江啟臣（台中第8選區選出）罷免案不足2465人。罷團表示，預計今天下午將到台中選委會送件。

須補件罷免案，中選會暫定7月18日開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案；如果成案，將一併宣布投開票時間。（編輯：李淑華、黃名璽）1140629

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