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透南風基金會攜手南家扶贈書 鼓勵孩童持續閱讀

2025/6/29 15:51（6/29 16:06 更新）
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高雄市透南風教育基金會與南高雄家扶中心29日合作辦理「閱來閱愛讀冊」贈書活動，民進黨市議員邱俊憲（前左）以自身陪伴女兒閱讀經驗，鼓勵家長與孩子們共度溫馨的閱讀時光。（高雄市透南風教育基金提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月29日
高雄市透南風教育基金會與南高雄家扶中心29日合作辦理「閱來閱愛讀冊」贈書活動，民進黨市議員邱俊憲（前左）以自身陪伴女兒閱讀經驗，鼓勵家長與孩子們共度溫馨的閱讀時光。（高雄市透南風教育基金提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月29日
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄市透南風教育基金會與南高雄家扶中心今天合作辦理「閱來閱愛讀冊」贈書活動，並透過讓學童自主選書的方式，希望讓孩子在暑假期間持續閱讀，培養知識力與探索力。

今天活動由透南風教育基金會與南高雄家扶中心舉辦，民進黨高雄市立委李昆澤及市議員湯詠瑜、邱俊憲、黃彥毓等人出席。活動現場在工作人員引導下，孩子們領取自己挑選的書籍，甚至主動分享閱讀心得，展現對書籍的濃厚興趣。

湯詠瑜表示，暑假正是閱讀的好時機，鼓勵學童善用空閒時刻多閱讀。邱俊憲以自身陪伴女兒閱讀經驗，鼓勵家長陪伴孩子們共度溫馨的閱讀時光。

南高雄家扶中心主任郭淑美表示，此次贈書活動不僅讓孩子們擁有挑選喜愛書籍的機會，更讓他們在選擇中培養獨立思考與判斷的能力。她也期許孩子們能把握暑假時間，透過書中知識，發展自我、勇敢築夢。

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透南風教育基金會指出，基金會持續致力於推廣本土教育與閱讀文化，自推動「閱來閱愛讀冊」以來，已與家扶中心於高雄各區舉辦多場贈書活動，期盼藉此拋磚引玉，帶動社會更多善意力量投入兒少閱讀與教育資源補助。

透南風教育基金會表示，未來也將持續與各界合作，讓更多弱勢學童能透過閱讀，看見更廣闊的世界、擁抱更好的未來。（編輯：謝雅竹）1140629

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