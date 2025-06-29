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板橋騎重機4貼撞前車 騎士全家一身傷得先收罰單

2025/6/29 13:00（6/29 13:31 更新）
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蔡姓男子28日下午騎黃牌重機載妻子及子女，行經新北市板橋區文化路2段與陽明街口時，不慎撞上前方停等紅燈的自小客車。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月29日
蔡姓男子28日下午騎黃牌重機載妻子及子女，行經新北市板橋區文化路2段與陽明街口時，不慎撞上前方停等紅燈的自小客車。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月29日
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（中央社記者王鴻國新北29日電）蔡姓重機騎士載妻及子女共4人上路，28日在新北市板橋區疑不慎撞上前方停等紅燈汽車，所幸4人傷勢無大礙，但警方調查釐清肇責前，先對蔡男開出一張超載罰單。

海山分局今天發布新聞稿指出，蔡姓男子昨天下午4時許騎黃牌重機行經板橋區文化路二段與陽明街口，疑不慎撞上前方停等紅燈的小自客。

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由於衝擊力道強烈，造成重機後座以包巾懷抱女嬰的蔡妻，空翻自遭撞汽車上方滾落到車前，引來附近民眾紛紛上前關切，所幸在媽媽保護下，女嬰未受到太大傷害，蔡男和11歲兒子等4人擦挫傷，經送醫治療後，傷勢已無大礙。

警方表示，獲報到場處理，經施以酒測，雙方酒測值均為0，現場依規定拍照、測繪，並調閱監視器影像，但在釐清事故原因前，警方先針對大型重機違規超載情形開單舉發，依違反道路交通管理處罰條例可處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1140629

#海山分局
#新北市
#板橋區
#道路交通管理處罰條例
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