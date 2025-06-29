帶嘉義轉型科技大縣 翁章梁：未來縣長需年輕有衝勁

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）民進黨全代會昨天確定嘉義縣長人選須辦理黨內初選，對此縣長翁章梁說，符合相關資格黨員都有參選權利，未來縣長需年輕有衝勁，帶領嘉義順利轉型「農工科技大縣」。

翁章梁今天參加113學年幼兒園畢業生縣長獎頒獎典禮時接受媒體聯訪表示，2025到2035年是嘉義黃金十年，希望未來嘉義縣長能夠了解嘉義，對中央運作非常熟悉，是年輕、有活力的領導者，具執行各種策略的能力。

目前嘉義縣民進黨員有意參選縣長的包括立委蔡易餘與縣議員黃榮利；翁章梁則已連兩任嘉義縣長，不能再選。

黃榮利2023年為顧全大局，接受民進黨中央協調，退出2024年嘉義縣第一選區立委初選，讓蔡易餘代表民進黨參選；黃榮利表示，此次一定參加縣長初選，他是基層里長出身，做過農會理事長、總幹事及太保市長，行政資歷完整，可勝任縣長一職。

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蔡易餘則說，此時不談選舉規劃，目前最重要工作就是在立法院全力為嘉義爭取建設與資源，同時積極協助公民團體726大罷免行動順利，先專注立法院工作。

民進黨全代會昨天通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例；現任首長拚連任，由主席徵召；執政2屆屆滿的直轄市長、縣市長，如高雄、台南、嘉義縣，依初選程序，由2026年選對會統籌規劃辦理。（編輯：陳仁華）1140629