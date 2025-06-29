台股週漲534點外資買超千億 市場緊盯7/9後關稅發展

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（中央社記者江明晏台北29日電）台股上週上漲534.34點，外資單週大舉買超1172億元。投信業者表示，輝達股價再創新高，帶動AI題材多頭行情再起，由於以伊衝突仍未解決，市場也在等待美國關稅豁免到期，7月9日之後的發展，加上後續匯損隱憂，台股第3季指數震盪機率增。

台股27日在平盤震盪，終場收在最高22580.08點，上漲87.74點，漲幅0.39%，指數再創波段新高。大盤受惠於投資氣氛好轉，單週上漲534.34點，漲幅2.42%，平均日均量新台幣3777.55億元。

三大法人動向上，上週僅自營商連續第6週調節台股，單週賣超新台幣214.75億元，外資與投信連袂回補台股，外資單週大舉買超1172.04億元，為今年來最大單週買超金額，投信則連續第7週回補74.80億元，三大法人合計買超1032.09億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，輝達股價再創新高，帶動AI題材多頭行情再起，電子指數收復所有均線，也帶動台股成功站穩年線約22266點之上，近期漲勢有望在類股良性輪動之下，延續盤堅格局。

不過，廖炳焜表示，由於以伊衝突仍未解決，市場也在等待美國關稅豁免7月9日到期後的發展，加上匯率持續走升，對於7月之後公告營收及第2季財報影響可能造成匯損隱憂，留意市場投資情緒是否受到風險影響。

另外，廖炳焜說明，在關稅轉嫁、匯市升值之下，台股指數第3季在大區間震盪機率大增，

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永豐金投顧指出，台股經歷4、5兩月的下洗上沖，多數投資人認為6月應該會進入盤整，但台股6月多頭攻勢接連不斷，衝過22000點整數關卡與年線壓力，台積電是股市擔綱主要動力。

永豐金投顧表示，美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」後，引發市場大幅波動，隨後又宣布暫緩90天，眼看7月9日是暫緩到期日，如果川普放棄原先設定的規劃，以普遍加關稅10%或20%的方式收拾戰場，也許關稅戰就可落幕，7月中開始的美股企業財報也可關注，Google、微軟、Meta等都是市場主流AI的溫度計。（編輯：楊蘭軒）1140629