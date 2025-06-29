AI題材夯輝達高層趁機套現 1年出脫10億美元持股

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）的高階主管過去12個月出售價值超過10億美元的公司股票。

根據金融時報，輝達高階主管近期交易活動亦明顯增加，主要是利用投資者看好AI發展，將手中持股變現。隨著總部位於美國加州的輝達股價攀升至歷史新高，本月出售股票的價值逾5億美元。

美國證券管理委員會（SEC）文件顯示，輝達執行長黃仁勳本週開始出脫持股，為去年9月以來的首次。

輝達股價在25日創下新高，重返全球市值最高公司。分析師先前表示輝達正準備迎接AI的「黃金浪潮」。

輝達最新漲勢反映美國股市回歸由AI類股主導的趨勢。近年來，市場對這項新興技術的樂觀期待，推動晶片股及相關科技公司股價大幅上漲。

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輝達未立即回應路透社的置評請求。

輝達股價已從4月4日收盤低點反彈逾60%，當時華爾街因美國總統川普宣布對全球課徵關稅蒙受打擊。市場近來預期白宮將達成貿易協定以緩解關稅壓力。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140629