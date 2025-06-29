加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
統一獅拋上半季封王彩帶 奪隊史第18座季冠軍
首頁 / 地方

陳亭妃包場「看不見的國家」 一起凝視台灣價值

2025/6/29 18:18（6/29 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委陳亭妃（前排中）29日在台南大遠百威秀影城包場放映紀錄片「看不見的國家」，盼以實際行動呼應團結信念。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月29日
民進黨立委陳亭妃（前排中）29日在台南大遠百威秀影城包場放映紀錄片「看不見的國家」，盼以實際行動呼應團結信念。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南29日電）民進黨立委陳亭妃今天在台南大遠百威秀影城包場放映紀錄片「看不見的國家」，吸引不少支持者前往參與，一起凝視台灣價值，盼用行動表達對民主支持，並凝聚團結共識。

陳亭妃致詞表示，包場活動不僅是一場電影，更是凝聚彼此的行動，正如同昨天民進黨全代會，總統賴清德帶領全黨高喊團結，特別強調在面對外在壓力與內部挑戰時，團結才是台灣最大力量，而她也用實際行動呼應這份團結信念。

陳亭妃表示，透過紀錄片讓大家看見台灣人民的勇敢與團結，更是一場對台灣價值的凝視，大家可以一起思考，面對任何挑戰，不論是外在壓力，還是內部分歧，只要台灣人願意彼此相挺，團結就會成為最強大力量。

google news透過 Google News追蹤中央社

她說，台灣曾經被世界忽略，但大家現在正用自己的力量讓世界看見台灣，大家不能被恐嚇，不能被分化，不能被打倒，面對任何挑戰，台灣人絕對不會退縮。

陳亭妃強調，團結是大家唯一的道路，民主絕對不能退讓，放映會散場後，守護台灣決心不會散場，民主力量也將持續延伸到每一個台南人日常生活，成為台灣繼續前進最大動力。（編輯：陳仁華）1140629

#全代會
#民進黨
#陳亭妃
陳亭妃
民進黨備戰2026 高雄市台南市嘉義縣初選定勝負立院考察台南4區創生計畫 促跨部會協調助修正送案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：