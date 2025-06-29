世界警消運動會首日 警署：獲3金1銀2銅佳績

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）世界警消運動會今年在美國登場，警政署今天表示，首日賽事已取得3金1銀2銅佳績，包括彰化縣警察局林世明、新北市警察局蕭素秋和桃園市警察局陳于書都在柔道比賽中摘金。

世界警消運動會每兩年舉辦一次，是全球執法人員最高層級的體育盛會之一，「2025年第21屆世界警察消防運動會」於美國當地時間6月27日至7月6日在阿拉巴馬州伯明罕市舉辦，來自全球70多國、近萬名警察與消防人員交流競技。

內政部警政署中午發布新聞稿表示，世界警消運動會首日，柔道組就由選手吳玫玲、林世明、蕭素秋、許書豪、袁鵬皓及陳于書等人，一舉奪下3金1銀2銅戰果，創新紀錄。

其中，來自彰化縣警察局的訓練科長林世明參加柔道男子60歲以上、66公斤以下量級，為全隊摘下首金。

警政署說，林世明年輕時為國內柔道國手，曾在1987年德國世界盃柔道錦標賽獲得第5名；1989年南斯拉夫世界柔道錦標賽中，更擊敗漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根；在2025年世界壯年運動會擊敗俄羅斯柔道選手，勇奪金牌。

此外，彰化縣警察局為嚴防地方黑道角頭在大甲媽祖繞境期間發生衝突，特別成立「機動應變隊」 ，並由林世明率42名柔道、跆拳道高手員警護轎，已連3年無打架鬥毆情事發生。

警政署表示，另1名奪金選手為新北市警察局組長蕭素秋，這次參加柔道女子40歲以上、63公斤以下量級，為柔道六段高手，曾入選國家代表隊。

蕭素秋曾在第10屆西班牙（巴塞隆納）、第11屆加拿大（魁北克市）、第 12屆澳洲（阿得雷德）與第 13屆加拿大（本拿比）等世界警消運動會，榮獲女子柔道金牌、跆拳道銀牌及空手道銀牌，在2025年世界壯年運動會也勇奪柔道金牌。

桃園市警察局員警陳于書為柔道三段好手，警政署說，她這次參加柔道女子18歲以上、78公斤以上量級，在2024年1月23日任職於桃園警分局中路派出所時，曾偽裝路人並趁車手取款時，直接使出柔道「內股」一腳撂倒車手，這次賽事也取得金牌佳績。

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除此之外，柔道四段的高手、警政署警務正許書豪，這次參加柔道男子 40歲以上、100公斤以上量級的，這次順利摘下1面銀牌。他曾入選國家代表隊，並在第20屆加拿大（溫尼伯）勇奪柔道銅牌、柔術銀牌及臥推銀牌。

警政署提到，中央警察大學教官吳玫玲、屏東縣警察局恆春分局助教袁鵬皓也各獲得1銅，他們分別參加柔道女子40歲以上、78公斤以上量級和男子30歲以上、90公斤以下量級比賽，都表現出色，為國爭光。（編輯：張銘坤）1140629