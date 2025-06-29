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媒體指北市議員趙怡翔將請辭 綠北市黨部未聽聞

2025/6/29 21:19（6/29 22:07 更新）
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圖為民進黨台北市議員趙怡翔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）媒體報導，民進黨台北市議員趙怡翔將辭職並轉戰國家安全會議。對此，趙怡翔今晚僅說，平日最重要的事就是議會工作和協力罷免成功，未正面回覆；市黨部主委張茂楠則說未聽聞。

民視新聞網報導，大安、文山區市議員趙怡翔擬於7月26日大罷免投開票結果出爐後請辭，並於8、9月上任國安會新職務，但因故將提前於7月辭職，具體時間約落在7月26日大罷免之前，但轉戰國安會何種職務則尚未定案。

對此，民進黨台北市黨部主委張茂楠晚間告訴中央社記者，對此事並未聽聞。

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針對媒體詢問，趙怡翔晚間也僅在臉書發文表示，週末陪家人充充電，平日最重要的事情，就是議會的工作，以及協力726的罷免投票順利成功。

他說，無論是議會或是與公民團體的合作，都還有很多工作要完成，充完電，繼續往前衝。針對報載請辭一事未正面回應。（編輯：蕭博文）1140629

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