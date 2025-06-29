新規8/1生效 香港財長稱推動穩定幣應用至不同場景

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（中央社台北29日電）香港穩定幣條例將於8月1日生效，香港財政司長陳茂波表示，港府及金融監管機構將推動發行人將穩定幣應用推廣至不同場景，助力解決企業經營及市民生活中的實質痛點。

綜合明報等港媒今天報導，香港穩定幣條例將於8月1日生效，陳茂波今天在網上作了上述表示。

陳茂波表示，金融科技在跨境貿易應用的潛力巨大，目標是解決跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點，在支付領域更好服務實體經濟。港府上週公布的「數字（位）資產發展政策宣言2.0」4個支柱之一便是「推進應用場景及跨界別合作」，當中提到穩定幣是在傳統金融系統以外提供成本效益的替代方案，有潛力為支付及資本市場活動帶來變革，包括跨境支付。

香港財經事務及庫務局局長許正宇近日則在電視節目表示，穩定幣或區塊鏈的運作可讓實體經濟更有效率。例如許多牽涉開發中國家的跨境交易，由於本幣有包括匯率波動、通膨等潛在風險，持有本幣有所顧慮，加上當地金融體系發展不完備，因此存在痛點。穩定幣與一些可靠法定貨幣掛鉤並以區塊鏈流通作為基礎，能面對痛點解決問題。

對於「香港數字資產發展政策宣言2.0」，許正宇表示，該宣言是之前工作的延伸，數位資產是大勢所趨，但不應將穩定幣視為生財或發財工具，而是金融發展工具。

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許正宇提到，港府適時立法，過程中參考很多國際標準和要求，未來仍有兩個領域要進行，分別是電子資產交易和相關託管服務。香港作為國際金融中心，若要在新領域占有一席之地，就要提前做好相關規管和準備工作。

香港金管局總裁余偉文此前曾表示，香港金管局對穩定幣發行人有非常嚴格的要求，入場門檻較高，預計初期不會發出大量牌照，只有少數機構可獲發牌，所有持牌穩定幣也需對應特定用途，例如與貿易、尤其是跨境貿易以及第三代網際網路（Web 3.0）應用相關。（編輯：周慧盈/邱國強）1140629