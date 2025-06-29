TPBL國王奪冠 林書豪獲FMVP以Tough形容賽季艱難

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（中央社記者黎建忠台北29日電）TPBL新北國王今天在總冠軍賽第7戰，以108比89勝海神，拿下聯盟元年總冠軍；全場攻27分、5籃板、4助攻的林書豪，獲選總冠軍賽最有價值球員（FMVP），他以Tough形容這個賽季。

林書豪在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽7場，平均繳出22.4分、5.4籃板、6助攻、1.9抄截，雖然整體投籃命中率，在對手嚴加看管下僅有38%，但無形的貢獻和精神領袖的價值，仍讓他毫無意外拿下FMVP，同時也拿下例行賽最有價值球員。

有虔誠信仰的林書豪，在接受媒體訪問時先感謝耶穌，他表示：「很感謝得到這個獎，我們可以很努力，可以做到全部，但不見得可以贏球，所以我非常感謝有這個榮耀。」

林書豪還特地點名弟弟林書緯、李愷諺一起上台，林書豪提到：「如果沒有跟我同隊的話，他們2個絕對都能拿FMVP，能跟他們同隊真的很棒，我們3個人都能拉開空間，對彼此都非常有幫助。」

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林書緯趁機拿走麥克風並對著全場球迷喊話：「我不知道這個老大哥還要打幾年，我們一起來喊One More Year（再一年）。」瞬間炒熱現場氣氛。

今年8月滿37歲的林書豪，用了Tough（艱難的）來形容今年賽季，「我們連續2年都是最棒的球隊，尤其今天這場比賽，大家身上都有傷，但都用了最後的力量拚出來，這就是Tough的表現。」（編輯：管中維）1140629