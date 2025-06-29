台南仙台締友誼市將滿20年 黃偉哲赴日贈噴市徽蘭花

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市與日本仙台市於2006年締結為友誼市，即將迎接締盟20週年，台南市長黃偉哲受邀前往仙台市參加紀念活動，今天致贈噴有仙台市徽蘭花給仙台市長郡和子，盼兩市友誼長久。

台南市政府下午發布新聞稿指出，黃偉哲在紀念儀式上先用日文打招呼，並在致詞時表示，台南是台灣第一個城市，仙台是台南第一個日本締盟城市，有「兩個第一」，雙方締盟以來一直維持著非常友好關係，各方面交流熱絡，喜慶時一起慶祝，遇到震災、疫情時相互關懷。

黃偉哲指出，台南是文化古都、美食之都，春天有鳳梨、夏天有芒果、秋天有文旦、冬天有蜜棗，四季有不同時鮮，推薦仙台民眾可搭乘下個月虎航仙台－高雄直航航班造訪台南，欣賞台南古蹟美景，品味優質物產美食，讓這條航線如兩市長久友情般穩定。

黃偉哲表示，20年是一個里程碑，非常感謝郡和子、仙台市政府、仙台市議會及各界民間團體，未來還有很多個20年，希望雙邊友誼長長久久。

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郡和子表示，這次選在仙台市中心辦理紀念締盟20週年台南展，希望將台南觀光、物產美食介紹給更多當地民眾，台南有許多優質物產及水果，日前仙台市小學營養午餐享用台南鳳梨，大家都覺得非常美味。

台南市政府提供資料指出，此次仙台市政府策劃一系列精彩活動，攜手台南市觀光旅遊局，設置觀光攤位與民眾互動、開辦觀光講座搭配DIY手做、美食交流活動介紹台南料理，並與台南市政府農業局合作舉辦台南物產展，展出多樣化台南農特產品與伴手禮，多元化呈現台南在地風味與創新特色。（編輯：陳仁華）1140629