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台南規劃新設道路命名「弘前路」 紀念友誼市締結

2025/4/20 17:35
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南與日本青森縣、弘前市於2017年底結為友誼市，弘前市長櫻田宏去年曾2次造訪台南；台南市長黃偉哲今年4月首次應邀回訪，並宣布將規劃台南新設道路命名為弘前路。

台南市政府今天發布新聞稿指出，櫻田宏去年2月、11月兩度造訪台南，分別參加台灣燈會及行銷弘前出產蘋果，黃偉哲於17日首次應邀回訪，除了參加弘前櫻花祭開幕，也拜會櫻田宏，並宣布將規劃台南新設道路命名為弘前路，紀念雙方情誼。

黃偉哲表示，很感謝櫻田宏用心經營台南與弘前的友好關係，台南市民每年都很期待在11月可品嘗到多汁香甜弘前蘋果，前幾年也已推動讓弘前學童在午餐時品嘗台南芒果，未來期許雙方不僅維持物產交流，也希望在此基礎上更進一步，於教育、體育、文化等方面拓展更多互動互訪。

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市府指出，櫻田宏於17日邀請黃偉哲前往當地蘋果公園，在2011年總統賴清德擔任台南市長時造訪弘前所植蘋果樹旁，種植下象徵台南與弘前友誼的蘋果樹，祈願雙方友好情誼永固、雙方市民皆平安。

市府表示，弘前市是青森縣第3大城，人口約15.9萬，當地蘋果產量為日本第一，國際知名藝術家奈良美智就是弘前出身；台南市與弘前市從2011年起開啟相互推廣芒果及蘋果的物產交流，並在2017年與青森縣完成三方締盟。（編輯：陳仁華）1140420

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黃偉哲參與淨灘 鼓勵民間團體認養海岸黃偉哲出席日本弘前櫻花祭開幕式 期待友誼永固
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