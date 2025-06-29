比亞迪大促銷疑7/1喊停 中國車市價格戰似趨暫歇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）比亞迪5月間推出最大降幅達34%的促銷專案，引爆中國車界「內捲」的爭議，更導致官方介入。中國財經媒體報導，比亞迪疑在28日發布通知，指先前發布的限時「一口價」（不二價）等報價方案7月1日起「全部作廢」，被認為是放棄價格戰之舉。

但截至發稿為止，比亞迪一直沒有對中國網路廣為傳播的上述通知及媒體的查證，作出回應。

儘管比亞迪方面不願證實，但綜合每日經濟新聞等中國財經媒體報導，比亞迪北京一家門市的業務員向媒體表示，上述通知屬實。他並表示，第2季即將結束，比亞迪原先的限時「一口價」7月1日起全部取消，7月份「會有新的銷售政策出來」，而比亞迪的銷售政策每季都會調整一次。

另一名比亞迪業務員則指出，比亞迪7月1日起各項購車政策會有大調整，將執行新政策，「要買車就抓緊時間，6月30日之前還能享受限時『一口價』政策，到7月1日就全部取消了」。

透過 Google News 追蹤中央社

前述的比亞迪北京業務員提到，目前能確定的是，該公司7月的新銷售政策中，「以舊換新」政策還會持續，國家對換新車的補貼（國補）標準也肯定不會變，但銀行的優惠貸款政策將會取消。

比亞迪5月23日推出規模龐大的「618」促銷專案，涉及旗下多達22款車型，分別推出限時「一口價」或限時補貼等促銷，最高補貼達人民幣5.3萬元（約新台幣21.5萬元），最高折價幅度更達34%，引發強烈的「內捲」等爭議。而比亞迪當時宣布的促銷截止時間是6月30日。（編輯：邱國強）1140629