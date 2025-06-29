加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 運動

統一獅奪上半季冠軍 賴總統盼與眾喵在總統府相見

2025/6/29 22:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北29日電）中職統一獅隊今天擊退樂天桃猿，奪下隊史第18座季冠軍。身為「資深獅迷」的總統賴清德在統一獅官方粉絲團留言表示，「又到了約定的時刻，明年我一樣期待與眾喵們在總統府相見。」

熱愛棒球的賴總統在台南市長時期就成頭號獅迷，他曾在接見12強棒球賽台灣隊代表團成員時，特別提到職棒統一獅球員陳傑憲等人說，「要在總統府見你們實在是不簡單，你們都知道我在講什麼」，他希望「餅總」林岳平明年可以帶著統一獅隊好好表現，他115年將在總統府迎接。

google news透過 Google News追蹤中央社

中職統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿保留比賽今天從4局上、1分領先打起，獅隊比賽開打先搶1分、9局再添2分保險分，終場以4比1搶勝，順利拋上半季封王彩帶，奪隊史第18座季冠軍。

賴總統晚間在統一獅官方粉絲團的賽報貼文留言表示，「又到了約定的時刻，明年我一樣期待與眾喵們在總統府相見」。（編輯：黃國倫）1140629

賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
府：總統原意指當年制憲代表 未經台灣人民普選產生
70
更多編輯台推薦新聞：