統一獅奪上半季冠軍 賴總統盼與眾喵在總統府相見
2025/6/29 22:06
（中央社記者葉素萍台北29日電）中職統一獅隊今天擊退樂天桃猿，奪下隊史第18座季冠軍。身為「資深獅迷」的總統賴清德在統一獅官方粉絲團留言表示，「又到了約定的時刻，明年我一樣期待與眾喵們在總統府相見。」
熱愛棒球的賴總統在台南市長時期就成頭號獅迷，他曾在接見12強棒球賽台灣隊代表團成員時，特別提到職棒統一獅球員陳傑憲等人說，「要在總統府見你們實在是不簡單，你們都知道我在講什麼」，他希望「餅總」林岳平明年可以帶著統一獅隊好好表現，他115年將在總統府迎接。
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中職統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿保留比賽今天從4局上、1分領先打起，獅隊比賽開打先搶1分、9局再添2分保險分，終場以4比1搶勝，順利拋上半季封王彩帶，奪隊史第18座季冠軍。
賴總統晚間在統一獅官方粉絲團的賽報貼文留言表示，「又到了約定的時刻，明年我一樣期待與眾喵們在總統府相見」。（編輯：黃國倫）1140629
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