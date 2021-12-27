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美律師韋定頓76歲辭世 打贏羅訴韋德案設墮胎權里程碑

2021/12/27 20:15（12/27 22:30 更新）
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墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」原告律師韋定頓26日辭世，享壽76歲。（美聯社）
墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」原告律師韋定頓26日辭世，享壽76歲。（美聯社）
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（中央社達拉斯27日綜合外電報導）墮胎權議題備受討論之際，在近50年前美國聯邦最高法院的墮胎權里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中，擔任原告律師的韋定頓（Sarah Weddington）辭世，享壽76歲。

韋定頓在「羅訴韋德案」中代表原告、化名為珍·羅（Jane Roe）的麥考維（Norma McCorvey），並於聯邦最高法院與德州達拉斯（Dallas）地區檢察官韋德（Henry Wade）展開辯論攻防。

韋定頓於1971年12月和1972年10月兩度在聯邦最高法院辯論此案；聯邦最高法院1973年裁定，婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

當時年僅26歲的韋定頓被認為是在美國聯邦最高法院打贏官司年紀最輕的人之一。

韋定頓的前學生兼同事海斯（Susan Hays）說，這位知名律師26日清晨於奧斯汀（Austin）居所內，在睡眠中辭世。海斯告訴美聯社，韋定頓健康狀況不佳已有一段時間，目前尚不清楚她的死因為何。

韋定頓在德州西部城市阿比林（Abilene）長大，就讀德克薩斯州大學（University of Texas）法學院。畢業幾年後，她與前同學柯菲（Linda Coffee）代表麥考維提起集體訴訟案，挑戰一項基本上禁止墮胎的州法律。

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韋定頓離世之際，最高法院正在審議密西西比州墮胎法的案件；這項密州法律禁止孕期15週後墮胎，除非出現醫療緊急情況或胎兒嚴重畸形。

此案被廣泛認為是多年來對「羅訴韋德案」里程碑判例的最大挑戰。

韋定頓於1972年當選德州眾議會議員，之後先後成為美國農業部總法律顧問，以及時任總統卡特（Jimmy Carter）政府的女性議題顧問。

韋定頓寫過一本關於「羅訴韋德案」的書，並在大學講授關於領導力、法律和性別歧視的課程。

她直至晚年仍活躍於政治和法律界，2019年時還參加紐約州一項法律的簽署儀式，該法得以在「羅訴韋德案」被推翻時，保護墮胎權。（譯者：張璦/核稿：楊昭彥）1101227

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