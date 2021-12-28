藥命俱樂部導演辭世享年58歲 眾星心碎致哀

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（中央社蒙特婁27日綜合外電報導）2013年電影「藥命俱樂部」的加拿大籍導演尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallee）驚傳過世，享年58歲。消息一出，業界同聲哀悼這位極富創作力的電影先鋒，多位藝人心碎悼念。

魁北克出生的尚馬克瓦利製作並執導的「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club），讓美國男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）一舉登上奧斯卡金像獎影帝寶座，也讓同片的傑瑞德雷托（Jared Leto）順利摘下奧斯卡最佳男配角獎。

尚馬克瓦利近年來在小螢幕也頗有收穫，曾靠HBO的「美麗心計」（Big Little Lies）拿下艾美獎肯定。

他的作品還包括2009年由愛蜜莉布朗（Emily Blunt）主演的「維多莉亞女王：風華絕代」（The Young Victoria），以及2014年由瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）主演的「那時候，我只剩下勇敢」（Wild）等。

尚馬克瓦利的經紀人昨天公布死訊。美國媒體則報導，他週末在魁北克市（Quebec City）附近的小屋驟逝。目前並不清楚死因。

HBO表示，尚馬克瓦利「突然過世的消息讓人深感震驚」，並盛讚「尚馬克瓦利是絕頂聰明、超級投入的電影人」。

瑞絲薇絲朋聽聞噩耗後在社群媒體上寫道：「我的心碎了。我的朋友，我愛你。」

參與演出「美麗心計」的蘿拉鄧（Laura Dern）發文說「我們都心碎了」；雪琳伍德莉（Shailene Woodley）也在Instagram放上尚馬克瓦利背對著鏡頭、站在廚檯的照片。馬修麥康納和傑瑞德雷托等藝人也紛紛發文致哀。

尚馬克瓦利的製作搭檔納森羅斯（Nathan Ross）發布聲明說：「尚馬克瓦利代表著創造力、真實、求新求變。大師一走，世人必懷念不已，但他與世界分享的美麗風格、充滿影響力的作品將永留青史，這讓人稍感安慰。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1101228