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美鄉村天后蘿瑞塔琳辭世 享耆壽90歲

2022/10/5 11:04（10/5 11:30 更新）
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美國鄉村音樂界傳奇天后蘿瑞塔琳4日「在睡夢中安詳辭世」，享耆壽90歲。（路透社）
美國鄉村音樂界傳奇天后蘿瑞塔琳4日「在睡夢中安詳辭世」，享耆壽90歲。（路透社）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）根據家人發給法新社的聲明，美國鄉村音樂界傳奇天后蘿瑞塔琳（Loretta Lynn）今天「在睡夢中安詳辭世」，享耆壽90歲。

蘿瑞塔琳一些前衛曲目遭鄉村音樂電台禁止，但在她超過60年的表演生涯中，她成了鄉村音樂天后，也是鄉村音樂有史以來最受歡迎的女性藝人。

蘿瑞塔琳1932年4月14日出生在肯塔基州，本名蘿瑞塔．韋柏（Loretta Webb），是1個有8名小孩的貧窮家庭長女。

影片來源：Loretta Lynn - Topic

她在1970年描述童年的經典歌曲「礦工的女兒」（Coal Miner's Daughter）中這樣唱著，「我們很窮，但我們有愛／這是爸爸設法確保的一件事」。

年僅15，蘿瑞塔琳就嫁給了奧利佛林恩（Oliver Vanetta Lynn），兩人結縭近50年，直到奧利佛林恩在1996年辭世為止。

Embed from Getty Images

夫婦倆婚後搬到華盛頓州的伐木社區，蘿瑞塔琳20歲前就生下4個孩子，不久之後家裡又添了1對雙胞胎。

奧利佛1950年代初期買了把吉他給妻子，之後蘿瑞塔琳自學音樂並創作歌詞，成立樂隊Loretta and the Trailblazers，並在1960年錄製第一張唱片I'm a Honky Tonk Girl。

蘿瑞塔琳的鼻音溫暖而慵懶，但歌詞卻非如此。她歌唱婚姻的痛苦，並為長期以來一直保持沉默的女性面臨的問題發聲。

蘿瑞塔琳2016年告訴「華爾街日報」（The Wall Street Journal）：「大多數詞曲創作者傾向書寫墜入愛河、分手和獨處，諸如此類，我寫的女性觀點是新的。」

「我只是寫了我所知道的東西，而我所知道的通常涉及某人對我所做的事。」

為了推廣蘿瑞塔琳的歌唱事業，夫婦倆開始全國巡迴到廣播電台宣傳。1960年蘿瑞塔琳在美國最老牌鄉村音樂廣播節目Grand Ole Opry首次亮相，後來成為最受好評的表演者之一。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111005

蘿瑞塔琳（右1）2013年獲頒總統自由勳章。（路透社）
蘿瑞塔琳（右1）2013年獲頒總統自由勳章。（路透社）
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