香港評論家李怡在台過世享壽87歲 畢生關懷民主言論自由

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）香港資深評論家、媒體人李怡今晨病逝於台北國泰醫院，享壽87歲。李怡2020年定居台灣，今年4月接受中央社專訪時表示，他這輩子只相信言論自由，遺憾必須離開生活一輩子的香港。

李怡 李怡小檔案 ●本名李秉堯 ●1936年生於廣州，2022年10月5日於台灣病逝，享壽87歲 ●經歷： －1948年 移居香港

－1970年 創辦「七十年代」雜誌，之後關注台灣反威權爭民主等相關運動

－1984年 立場轉向反共，並將雜誌更名為「九十年代」

－2005年 接受黎智英邀請，擔任香港蘋果日報論壇版主編

－2020年 定居台灣 看更多 關閉 本名李秉堯，1936年生於廣州，1948年移居香港並完成學業，1956年開啟寫作與編輯生涯，從事新聞工作至今超過一甲子，1970年創辦「七十年代」雜誌，1972年便關注台灣反威權爭民主等相關運動，刊登一系列黨外抗爭事件，1984年立場轉向反共，並於1984年將雜誌更名為「九十年代」。

李怡一生追求言論自由，香港國安法施行後，他選擇遠走台灣，認為「離開是完成最後的人生」，關心兩岸三地民主運動是知識分子的責任，到哪都會持續面對問題，繼續關心民主。

李怡告別式將於10月22日下午2時在台北二殯至真一廳舉行。（編輯：張雅淨）1111005

圖為1998年當時是「九十年代」總編輯的李怡接受中央社專訪。（中央社檔案照片）