林榮基「時代革命」現身說法 籲在台港人保護台灣

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）金馬獎最佳紀錄片「時代革命」25日將在台灣上映，銅鑼灣書店店長林榮基昨晚擔任特映會座談主講人，分享香港抗爭現場體驗，也呼籲留台港人珍惜、保護台灣。

林榮基回憶，2019年香港反送中運動爆發時，人在香港的他跟大多數民眾一樣睡不著，充滿無力感，只好不斷思考香港人的未來，考慮要離開或是反抗。

林榮基表示，當想不通的時候便會讀書，認識其他國家民主化的過程。而「時代革命」片尾所列出的被捕清單，林榮基感嘆大多是他認識的朋友，有些人因為被通緝，便像他一樣離開香港，到歐美或其他國家，為所有香港人爭取居留的機會。

在「時代革命」中，林榮基指出，香港人可以學猶太人建立以色列那樣重建香港，「從我的角度來看，光復香港大有可能，只是光復的地方不同。」林榮基也在昨晚映後座談強調，大家的觀念需要改變，將「人」與「土地」這兩個概念分開。他指出「香港」作為地理名詞並不重要，重要的是「香港人」。

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林榮基認為，無論在英國、美國或是台灣，只要有香港人的地方，就能透過生活模式、習俗、飲食等文化的推動來「光復香港」，就像並非上街頭才叫抗爭，在日常生活中的每次消費選擇，也是一種立場的表達。

林榮基說：「香港人跟台灣人一樣，都很容易相信外來政權。」對於台灣目前的處境，他表示，台灣跟中國的文化相通，不可能不受影響，但台灣作為民主國家，人民可以藉由投票決定國家的未來。林榮基更呼籲留在台灣的香港人能珍惜、保護這樣的台灣。（編輯：張雅淨）1110221