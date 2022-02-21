彰顯執政地位 港媒：中共以黨名義助港抗疫

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（中央社記者張謙香港21日電）北京當局正全方位支援香港抗疫，據報導，這次中共是以黨的名義助港抗疫，以彰顯中共的執政地位。

星島日報網站今天刊登的報導指出，前天（19日）下午，中國大陸第二批援港抗疫醫療防疫工作隊共114人抵達深圳灣口岸，準備來港支援抗疫。

期間，中國國家疾病預防控制局局長王賀勝、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、廣東省副省長張新在場送行。

據報導，援港工作隊與王賀勝、黃柳權等人合照時展示了中國共產黨黨旗，相信工作隊會攜帶黨旗到港抗疫。

報導表示，根據陸方的慣常做法，支援抗疫的黨員都會在當地成立臨時黨支部，強調「抗疫一線黨旗紅」，以及「堅持黨旗引領，黨員帶頭」。

但報導指出，暫時不清楚援港工作隊如何在香港展開黨建工作。

報導並說，這次北京最高領導人習近平就支援香港抗擊疫情作出「重要指示」，強調「把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」，也是罕見以中共總書記身分，而不是國家主席。

報導引述分析表示，這是要彰顯「黨領導一切」，執政黨在香港堂堂正正登場，香港特區必須尊重中共的執政地位。

針對香港出現第5波較為嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，香港親北京報章大公報和文匯報16日獨家報導，中共總書記習近平指示北京中央全力支持和幫助香港抗疫，期間只提及習近平的中共總書記身分，未觸及國家主席職銜。

當時有分析指出，習近平的重要指示由香港報章單獨報導，而非慣常的由北京官方媒體發布，也是過去少有的做法。（編輯：周慧盈）1110221