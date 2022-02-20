美脫口秀批谷愛凌跟隨影視名人向中國磕頭[影]

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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國出生的滑雪選手谷愛凌為中國出賽北京冬奧，脫口秀節目主持人比爾馬赫列舉約翰西南、湯姆克魯斯、詹姆斯等名人，批評他們為了賺錢忽視中國人權問題，形同磕頭。

比爾馬赫（Bill Maher）18日在HBO節目「馬赫現場即時對談」（Real Time with Bill Maher）以谷愛凌為主題，開頭說道：「選擇代表一個集權的警察國家出賽，而非代表美國，現在是一件很酷的事情嗎？」

比爾馬赫語帶嘲諷說：「中國你們可以偷走我們的商業機密、軟體技術或智慧財產權，但你要偷走我們長得很正的自由式滑雪選手，那是令人無法接受的底線。」

比爾馬赫評論，奧運的舞台上除了選手較勁，各國也相互競爭誰擁有最好的制度；而藉由谷愛凌，中國塑造出自己優於西方國家的態勢，但事實並非如此。

比爾馬赫以女網名將彭帥事件為例，彭帥指控遭政府官員性侵之後，人間蒸發了一陣子。他指出美國是一個民主國家，基礎是個人自由，而中國這個集權監控國家的基礎是「你想怎麼消失幾個月？」

他再舉例，儘管黑人在美國監獄裡的比例偏高，但中國卻把整個維吾爾族族群都關起來，無論川普或拜登政府都稱這個作法是種族滅絕。

接著他提到，美國職籃NBA火箭隊前總經理摩瑞（Daryl Morey）為了支持香港的言論道歉，「在美國，我們應該支持民主政府，而不是為了支持民主而道歉」。

他提到籃球明星詹姆斯（LeBron James）對摩瑞的批評「應該瞭解情況再發言」。他嘲諷，真實的情況是：詹姆斯想賣更多的球鞋到中國。

「磕頭（Kowtow）這個詞來自中文，但很多美國人做得很好。」比爾馬赫批評，網路龍頭Google為了進軍中國市場，連企業的座右銘「不作惡」（Don't be evil）都可以拿掉。

接著他把砲火轉向電影「玩命關頭9」演員約翰希南（John Cena）、新片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）即將上映的影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）。

節目上播放約翰希南因為提及台灣是一個國家而講中文道歉的影片。比爾馬赫在評論時說台灣「它就是一個國家」，中國想要對台灣做的事情，就像之前對西藏以及現正在對香港做的事一樣。

比爾馬赫嘲諷：「當一個國家讓你們大塊頭的肌肉猛男、動作片明星用他們的語言卑躬屈膝，你就知道，你們已經被當成奴才看待了。」

他接著提到「捍衛戰士」新作裡中華民國國旗消失。他批評湯姆克魯斯「他以前是個獨行俠（Maverick），但現在中國叫他做什麼，他就照做了」。

比爾馬赫把谷愛凌視為一系列為了利益向中國示好的最新一例。他說：「你或許可以責罵谷愛凌，為中國比賽之後，為23個品牌代言，賺進3100萬美元（新台幣8.7億元），但她也只是跟進了這些美國影視名人的腳步而已。」

他這段脫口秀的尾聲，引用美國黑人民運領袖金恩博士（Martin Luther King, Jr.）名言「任何地方存在著不公不義都是對公平正義的一種威脅」，反擊美國社會中對於批評中國聲音的過度敏感。

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他批評美國社會有一種「覺醒」的聲音，看似警覺於社會中的不公不義，但結果卻是只看種族，其他都不看，因此質疑谷愛凌是否放棄美籍、質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來自中國實驗室，都可能被人貼上種族歧視的標籤。

比爾馬赫認為，因為害怕被人指控為種族歧視而無視中國發生的不公不義、侵害人權，等於是給了中國一張免死金牌。他形容：「假如中國是在歐洲，設立了這樣的集中營，怎麼可能逍遙法外，免於美國的強烈抨擊。」（編輯：韋樞）1110220