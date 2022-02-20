谷愛凌成冬奧焦點 在美華人心情喜悅又複雜

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（中央社台北20日電）美國出生成長的北京冬奧選手谷愛凌日前代表中國隊奪得金牌後，成為這屆冬奧的焦點之一。而在美國的華人對谷愛凌看法複雜，有人同感驕傲，也有人認為她是中國國家宣傳機器的產物。

德國之聲中文網報導，谷愛凌奪得第一枚金牌那天，幾乎所有華人微信群裡都在討論她，人們拍下她在電視螢幕裡激動慶祝的樣子，發朋友圈稱讚她「好樣的」。

在美東一所大學教授文學的張大衛（化名）說，「我為華裔選手驕傲吶喊助威，體育運動可以突破華裔的刻板形象，讓華裔更有話語權進入主流社會」，已經移民到美國許多年的他認為，大多數美國主流媒體把華裔甚至亞裔塑造成理工學科的書呆子。

但張大衛也表示，谷愛凌為美國華裔帶來的影響非常複雜。已經有美國媒體指責谷愛凌「叛國」，張大衛擔心谷愛凌在美國生活、訓練卻代表中國隊參賽這樣的行為，會讓美國人質疑在美國的華裔是能夠融入美國主流社會，還是會在將來為中國做貢獻。

此外，他也在網上看到谷愛凌於2019年和習近平的合影，在合影中，谷愛凌站在一群運動員的中間，他稱這是「精心設計」的。

微信公眾號「正義補丁」的作者moreless也對此表示，「中國總是把奧運拿金牌跟國家強大聯繫起來，所以在中國，奧運本身就是政治。谷愛凌本身就是祖國強大了，美國人都來歸化中國人的敍事代言人。」

針對外界對其「忠誠」、國籍等議題的質疑，谷愛凌選擇不正面回應，常以「當我在中國時，我是中國人；當我去美國時，我是美國人」來回應。

然而，住在美國田納西州的Nancy卻對上述說法感到困惑，認為自己反而「在美國覺得不夠美國，在中國覺得不夠中國。」

報導說，對許多華人來說，他們自己在中國和美國都難以融入，更是因為疫情而不得不陷入兩難，是放棄在美國建立的一切回中國發展；或留在美國，和在中國的親人長久難以見面，他們從谷愛凌身上看不到自己的影子，也很難與她共情。（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1110220