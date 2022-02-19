更多編輯台推薦新聞：
美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧2/300

北京冬奧20日晚間閉幕 李玟儀掌旗出席

2022/2/19 21:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北19日電）2022北京冬奧將於明晚8時在北京國家體育場（鳥巢）舉行閉幕，台灣代表團將由高山滑雪女將李玟儀掌旗出席，並與父親李永德與奧會工作團等人一起參與閉幕式。

今年北京冬奧台灣共有4名選手參賽，包括雪橇女將林欣蓉、高山滑雪19歲小將李玟儀與男子好手何秉睿，以及競速滑冰女將黃郁婷。

不過林欣蓉比賽結束後已提前返台，目前正在隔離中，而黃郁婷也已搭機赴美備戰今年賽季的最後2場比賽，因此台灣代表團當中僅剩最後2名選手還留在北京。

何秉睿在男子高山滑雪曲道賽首趟，在比賽結束前因雪橇板卡到旗門重摔，造成左腿拉傷與挫傷，臀部也有些不適。

台灣冬奧代表團總領隊陳士魁表示，何秉睿傷勢雖不算太嚴重，但行走仍有些不舒服，且較緩慢，加上沒有強烈出席閉幕式的意願，因此僅由李玟儀代表出席閉幕。

陳士魁透露，李玟儀因航班問題未能趕上開幕，因此這次她代表台灣出席閉幕式，也讓她很興奮。

閉幕式結束後，台灣代表團與奧會工作團成員，則預計在2月22日搭機返台，而體育署日前曾表示，因中央流行疫情指揮中心擔心選手多從國外直飛北京，為求安全起見，選手回台後將接受14天隔離與7天自主健康管理。（編輯：張芷瑄）1110219

延伸閱讀
冬奧閉幕李玟儀將掌旗 黃郁婷19日赴美不參加李玟儀失誤仍堅持不放棄 外媒讚：這就是奧運精神[影]冬奧曲道賽初體驗有驚無險 李玟儀暫列第58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀