黃郁婷穿中國隊服不當言行 體育署將調查處分

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（中央社記者陳至中台北19日電）行政院長蘇貞昌今天要求調查台灣競速滑冰選手黃郁婷的不當言行，教育部體育署將針對2爭議處，包括黃郁婷備戰期間上傳穿著中國隊服裝影片，以及後續發言不符國人對國手的期待進行調查，後續將依調查結果進行處分。

黃郁婷參加第24屆北京冬季奧林匹克運動會前，在個人社群媒體貼出練習影片，被發現身穿印有China字樣的中國隊服，引發爭議。

教育部長潘文忠今天晚間透過新聞組以文字回應媒體指出，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家的尊嚴。而政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

教育部指出黃郁婷的不當言行，包括於美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以個人社群網站上傳穿著中國隊服裝的影片；以及後續發言內容不符國人對國家代表隊選手的期待。體育署正在調查，後續將依調查結果處分。

體育署同時也將就此案會同奧會進行徹底檢討，以建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。（編輯：張芷瑄）1110219