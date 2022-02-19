黃郁婷冬奧練習穿中國隊服 蘇貞昌促調查不當言行適當處分

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台灣競速滑冰選手黃郁婷因在練習影片身穿中國隊服引發爭議。（圖取自facebook.com/uting.huang.hope）

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（中央社記者賴于榛台北19日電）台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，上傳身穿中國隊服練習影片，引發爭議。行政院今天表示，國家代表隊成員應謹言慎行，行院長蘇貞昌已要求調查黃郁婷的不當言行，並為適當處分。

黃郁婷參加第24屆北京冬季奧林匹克運動會前，在個人社群媒體貼出練習影片，被發現身穿印有China字樣的中國隊服，引發爭議。

行政院下午透過媒體群組表示，關於黃郁婷穿著中國隊服裝的影片，以及後續發言內容不符民眾對國家代表隊選手期待等行為，發言人羅秉成說，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家尊嚴。

羅秉成說，政府以民眾稅金挹注代表隊成員，作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

羅秉成表示，蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當處分，同時也應檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。（編輯：楊蘭軒）1110219