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冬奧閉幕李玟儀將掌旗 黃郁婷19日赴美不參加

2022/2/18 20:28（2/18 20:56 更新）
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2022北京冬奧將於20日舉行閉幕，台灣預計將由高山滑雪女將李玟儀（圖）掌旗。（中華奧會提供）
2022北京冬奧將於20日舉行閉幕，台灣預計將由高山滑雪女將李玟儀（圖）掌旗。（中華奧會提供）
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（中央社記者龍柏安台北18日電）2022北京冬奧將於2月20日舉行閉幕，台灣預計將由高山滑雪女將李玟儀掌旗，而競速滑冰女將黃郁婷則將在明天凌晨搭機赴美，不會參加閉幕式。

冬奧台灣代表團賽程已在昨天劃下句點，今年台灣共有4名選手參賽，包括雪橇女將林欣蓉、高山滑雪好手何秉睿與女將李玟儀，以及競速滑冰名將黃郁婷。

林欣蓉比賽在2月7日就結束了，體育署也說閉幕式預計會有選手參加；不過黃郁婷的父親黃錦龍在接受媒體訪問時透露，他們將於明天凌晨赴美，因此將無法出席閉幕式。

此外，男子高山滑雪好手何秉睿，日前出賽時在終點前發生意外重摔，事後確認是左腿拉傷，所幸傷勢並無大礙，不過據了解他也不會出席閉幕式，因此只剩李玟儀與父親李永德，以及團本部的部分職員一起出席。

體育署昨天也表示，剩下的台灣選手將與中華奧會工作人員，一起於2月22日搭機返台，由於中央流行疫情指揮中心考量選手多半由國外直接飛往北京參賽，為求保險起見，選手回台後將接受14天隔離與7天自主健康管理。（編輯：張芷瑄）1110218

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