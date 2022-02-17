冬奧競速滑冰女子1000公尺 黃郁婷名列第24

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（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣女將黃郁婷今天在2022北京冬奧競速滑冰女子1000公尺壓軸亮相，她以1分17秒35完賽排名24，日本女將高木美帆則以1分13秒19打破奧運紀錄奪金。

過去是滑輪溜冰天后的黃郁婷，是1000公尺世界紀錄保持人，為一圓奧運夢改穿冰刀，今年北京冬奧則是她生涯第2度挺進奧運，且她一共取得500、1000與1500公尺等3項參賽門票。

今年北京冬奧台灣4名選手參賽，包括雪橇的林欣蓉，高山滑雪的女將李玟儀與男子好手何秉睿，以及今天壓軸出賽的黃郁婷，她在前兩項出賽包括500與1500公尺都以排名26名作收。

黃郁婷今天安排在第9組出賽，這也是她最拿手的項目，她出發後前200公尺繳出18秒48，在所有已出賽的選手中排名第8，可惜後面速度有些下滑，最終以1分17秒35完賽，一度排在12。

可惜隨後其他強將出賽後，黃郁婷的排名也跟著持續下修，最終名列24名，而日本名將高木美帆拿下金牌，荷蘭網紅選手里爾達姆（Jutta Leerdam）以1分13秒83奪銀，世界紀錄保持人、美國名將鮑威（Brittany Bowe）1分14秒61鍍銅。

黃郁婷今年冬奧場外風波不斷，先是披上中國隊服裝並PO上社群媒體引發軒然大波，也引來外界撻伐，賽前她接受台灣電視台視訊訪問時宣布，北京冬奧將是她生涯的最後一滑，比賽結束後將褪下選手戰袍。

冬奧賽程結束後，黃郁婷預計將與李玟儀及何秉睿參加2月20日冬奧閉幕式，接著回到美國鹽湖城，其他兩名選手則將與代表團在2月22日搭機返台。（編輯：管中維）1110217