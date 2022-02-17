冬奧運動員委員會選舉出爐 連德安列第11未獲選

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（中央社記者龍柏安台北17日電）國際奧會（IOC）今天公布冬奧運動員委員會競選結果，由法國的冬季兩項傳奇名將佛卡德以與瑞典高山滑雪名將漢斯多特當選，代表台灣參選的連德安排在第11未能獲選。

曾參加過兩屆冬奧的「泰雅飛鷹」連德安，今年再次前往北京冬奧，只不過身分從選手變成候選人，參與冬奧的運動員委員會選舉，他也是繼2002年鹽湖城冬奧的孫光明後，台灣再有代表競選。

不過IOC今天公布的競選結果，生涯共拿過5面冬奧金牌，世錦賽累積拿過13金的法國傳奇名將佛卡德（Martin Fourcade），以總票數971票當選，其次則是瑞典擁有皇室血統的高山滑雪女將漢斯多特（Frida Hansdotter），以694票居次。

首次參與競選的連德安，雖喊出希望替台灣及處於相同氣候帶的冬季運動選手發聲，可惜未能獲得太多共鳴，最後他拿下133票，在16名競選者中名列11，未能獲選。

台灣近年包括跆拳道「戰神」朱木炎與羽球一哥周天成等人，也都曾投入奧運的運動員委員會選舉，可惜最終都未能如願當選。（編輯：管中維）1110217