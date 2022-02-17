冬奧女子花滑 俄羅斯天才少女瓦莉娃排第4無緣獎牌

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（中央社北京17日綜合外電報導）俄羅斯15歲「天才少女」瓦莉娃今天在北京冬奧花式滑冰長曲項目表現不如預期，短曲加長曲總分224.09分拿到第4名，無緣獎牌。瓦莉娃的隊友謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）以255.95分奪下金牌。

銀牌由另一名俄羅斯選手特鲁索娃（Alexandra Trusova）以總分251.73分摘下，日本選手坂本花織則以233.13分得到銅牌。

瓦莉娃（Kamila Valieva）7日寫下花式滑冰史新頁，成為首位在奧運完成四周跳的女子選手，幫助俄羅斯奧會代表隊（ROC）拿下團體金牌，但8日卻接到去年的藥物檢測報告，驗出「曲美他嗪」（trimetazidine，一種心絞痛藥物）陽性反應，當天原定舉行的頒獎典禮立即喊卡。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）8日當天接獲藥檢陽性通知，曾對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在她9日一上訴即解除禁令。

不過，體育仲裁法庭（CAS）14日宣布，瓦莉娃可以繼續參加個人賽。由於瓦莉娃的B瓶檢體尚未接受檢驗，因此這起禁藥案尚未落幕。國際奧林匹克委員會（IOC）隨後宣布，尊重法庭判決結果，但為避免日後一旦她遭取消獎牌造成的爭議，若瓦莉娃拿下前三名，將不會有獻花儀式及頒獎典禮。如今瓦莉娃確定無獎牌，頒獎儀式將照常舉行。（譯者：徐崇哲）1110217

瓦莉娃的隊友謝爾巴科娃（圖）以255.95分奪下女子花滑金牌。（共同社）

圖為謝爾巴科娃。（共同社）

俄羅斯選手特鲁索娃以總分251.73分摘銀。（共同社）

日本選手坂本花織以233.13分得到銅牌。（共同社）