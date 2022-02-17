俄羅斯15歲花滑新星捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看

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（中央社網站17日電）有「天才少女」之稱的俄羅斯15歲少女瓦莉娃在北京冬奧寫下花式滑冰史新頁，成為首位在奧運完成四周跳的女子選手。瓦莉娃一夕間成為媒體競逐焦點，不久後卻捲入禁藥爭議，優異表現蒙上陰影。

瓦莉娃（Kamila Valieva）藥檢未過，為何可續留冬奧參賽？禁藥風波導致頒獎典禮喊卡，其他奪牌選手怎麼辦？各界看法如何？中央社為您整理事件脈絡及爭議要點。

●發生什麼事？

瓦莉娃7日以優異的四周跳幫助俄羅斯奧會代表隊（ROC）拿下團體金牌，8日卻接到去年的藥物檢測報告，驗出「曲美他嗪」（一種心絞痛藥物）陽性反應，當天原定舉行的頒獎典禮立即喊卡。

俄方雖對自家選手瓦莉娃做出「暫時」禁賽懲處，隔天卻馬上解除。國際奧會（IOC）、國際滑冰總會（International Skating Union）與世界反禁藥組織（WADA）等3組織認為不妥，上訴至體育仲裁法庭（CAS），由法庭決定瓦莉娃的命運。

體育仲裁法庭14日宣布，瓦莉娃可以續留北京冬奧參加個人賽。國際奧會隨後宣布，尊重法庭判決結果，但為求公平，若瓦莉娃奪牌，將不會有獻花儀式及頒獎典禮。

瓦莉娃15日出賽個人短曲項目賽事表現亮眼，晉級17日長曲項目賽事，力爭金牌。由於瓦莉娃仍有檢體未分析，禁藥風波一時難有定論，國際奧會指出，要等相關程序都執行完畢，才能判定瓦莉娃是否違反世界反禁藥法，並祭出懲處。

●瓦莉娃怎麼說？

國際奧會官員說，瓦莉娃聲稱自己藥檢陽性，是因檢體摻雜祖父的心臟病藥。據稱瓦莉娃的祖父每天都陪著她練習，而她跟服藥的爺爺共用杯子，禁藥才誤入體內。

●服禁藥會面臨什麼處罰？

為維持比賽公平性、防止運動員作弊，奧運禁止選手服用特定藥物以提升表現。根據國際奧會採用的禁藥名單，這些藥物包含興奮劑、麻醉劑、大麻素及心臟藥物等。瓦莉娃被驗出的「曲美他嗪」屬於興奮劑，用於增強耐力。

服禁藥選手可能會喪失參賽資格、被沒收已獲得的獎牌，甚至未來數年都禁止參賽。

●為何瓦莉娃用禁藥卻能繼續參賽？

和瓦莉娃的年齡、藥檢時間點有密切關係。體育仲裁法庭在文件中說明：

1. 根據世界反禁藥法（WADC），未成年的瓦莉娃是「受保護者」身分，制裁較輕微。

2. 瓦莉娃不是在北京冬奧賽事期間檢出陽性，專家小組認為，不讓這名選手參賽，可能對她造成無法彌補傷害。

3. 藥檢結果通知有嚴重時間問題，這並非是瓦莉娃的錯。

●去年就做藥檢，為何奧運期間才公布？

瓦莉娃藥檢去年12月25日藥檢呈陽性，直到2月8日才公布結果也是爭議焦點。

俄羅斯反禁藥組織表示，他們被告知由於年初的COVID-19病例飆升，導致檢測結果延宕。體育仲裁法庭秘書長瑞伯指出：「如果這些反禁藥檢測程序可以在一週或10天內完成，就不會有這個案子了。」

●頒獎典禮不辦，其他選手怎麼辦？

為了維護比賽公平性，國際奧會表示，北京冬季奧運期間舉辦花式滑冰團體項目頒獎典禮並不適當；假如瓦莉娃在個人花式滑冰項目成績名列前三，冬奧舉行期間不會有獻花儀式，也不會有頒獎典禮。瓦莉娃禁藥風波落幕後，國際奧會將會為選手們補辦頒獎典禮。

●外界怎麼看？

各界反應兩極，有人認為瓦莉娃繼續參賽對其他選手不公，有人則同情瓦莉娃遭遇，認為15歲不可能獨自犯下這類錯誤。

美國短跑名將李察遜（Sha'Carri Richardson）因被驗出大麻陽性，無法參加去年東京奧運，她憤怒地拿自身遭遇對比，質疑仲裁庭的決議涉及種族歧視；美國退役花滑選手、曾在1998年長野冬奧奪冠的李平斯基（Tara Lipinski）表示，不論年紀或檢測結果出爐的時間點，瓦莉娃不應獲准參加個人賽事，「會對我們這個運動留下永久傷疤。」

德國花滑名將維特 （Katarina Witt）則認為，瓦莉娃可能只是聽從教練及醫療團隊的建議，「不應歸罪於她，那些有責任能力的大人才應該永遠被禁止參與這項運動。」（編輯：徐子苓、李念庭）