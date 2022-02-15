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捲禁藥爭議 俄花式滑冰女將瓦莉娃短曲搶得第一

2022/2/15 23:56
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（中央社北京15日綜合外電報導）俄羅斯15歲花式滑冰小天后瓦莉娃捲入禁藥爭議，仍獲准出賽北京冬奧今晚的個人短曲項目賽事，且技壓各國好手，以82.16分搶得第一，晉級17日的長曲項目賽事，將力爭金牌。

瓦莉娃（Kamila Valieva）以些微差距領先以80.20分暫居第二的隊友謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）。日本的坂本花織（Kaori Sakamoto）以79.84分排第3。

儘管瓦莉娃搶得最高分，成績遠不如團隊賽時。她7日成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，助俄羅斯奧會（ROC）代表隊順利拿下團體賽金牌。

她今天出賽時原本看似態度堅定，但表現不如上週團隊賽時流暢，到了最後還落下眼淚，氣喘吁吁，但她仍強自鎮定出場，只是明顯可看出很傷心。

國際檢測機構（International Testing Agency）11日表示，瓦莉娃在去年12月25日俄羅斯花式滑冰錦標賽期間，驗出對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）8日接獲藥檢陽性通知，曾對瓦莉娃做出暫時禁賽懲處，但在她9日上訴當天即解除禁令。

體育仲裁法庭昨天（CAS）表示，已駁回國際奧林匹克委員會（IOC）、世界反禁藥組織（WADA）、國際滑冰總會（ISU）上訴，因此讓瓦莉娃（Kamila Valieva）恢復參賽。（譯者：林治平）1110215

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