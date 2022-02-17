更多編輯台推薦新聞：
胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
薪水追不上物價 110年實質經常性薪資5年首見負成長
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧3/300

加拿大甜蜜復仇擊敗美國 勇奪冬奧女子冰球第5金

2022/2/17 18:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京17日綜合外電報導）加拿大今天以3比2擊敗對手美國，不但拿下北京冬奧女子冰球金牌，也為4年前冬奧決賽輸給美國，報了一箭之仇。

加拿大在第二節就取得3比0領先，最後順利摘下第5面冬奧女子冰球金牌。

自從女子冰球項目在1998年長野冬奧首度舉辦以來，加拿大和美國包辦了至今7屆冬奧女子冰球所有金牌，其中加拿大囊括5面，美國拿下2面。

在比賽中為加拿大攻進兩球的普朗（Marie-Philip Poulin）說：「這真是太好了。這是一種很棒的感覺。」

美國在女子冰球世界排名中名列前茅，但北京冬奧比賽登場後，加拿大的勝利似乎已成定局。

在大會整個比賽過程中，加拿大隊和對手的進球數比是57比10，在北京冬奧選手進球排行榜上，前6名都是加拿大選手。

加拿大前鋒菲爾（Sarah Fillier）說：「這真是太瘋狂了，我一直發抖。這是夢想成真。」

加拿大在第一節就由納斯（Sarah Nurse）及普朗分別進一球，兩人也是北京冬奧女子冰球進球排行榜上的前兩名。

普朗在第二節再為加拿大攻進一球，美國雖急起直追攻進兩球仍不敵加拿大，最後就讓加拿大以3比2拿下金牌。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀