北京冬奧近尾聲 賽事園區首度零確診

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（中央社北京17日綜合外電報導）北京冬奧組委會表示，冬奧賽事封閉園區裡16日完全沒有新增確診，是冬奧以來頭一遭。

法新社報導，本屆北京冬奧前，外界憂心COVID-19疫情恐危及賽會舉辦，尤其是傳染性更強的Omicron變種去年11月現蹤後。

北京冬奧這次將賽事全部舉辦於封閉園區內，近3000名各國選手以及6萬多名隊職員、志工、中外媒體等都只能待在「閉環泡泡」內，也需每天接受篩檢、全時段配戴口罩。

自官方1月24日起發布封閉園區內的確診統計以來，共有435例確診，但多少人是選手則沒有細目。

冬奧2月4日開幕，20日閉幕結束。隨賽事接近尾聲，園區內每日新增確診也逐漸減少，昨天更首度出現全部PCR篩檢皆為陰性。

北京冬奧組委會疫情防控辦公室副主任黃春表示，這證明「閉環內的防控措施徹底有效，藉由成功舉辦賽會與落實疫情防控，讓北京冬奧為新冠疫情下舉辦奧運盛會的成功典範」。

國際奧會新聞發言人表示，北京正極為成功地舉辦世界上最複雜的國際比賽之一，「疫情防控是（冬奧）一大挑戰，要向中國的朋友和同事們致敬，他們做得真的非常好」。

按照北京冬奧「防疫手冊」要求，相關人員工作結束或比賽結束後需48小時內離境。出境時由園區的車輛運送離境人員到機場的特定封閉區域，辦理相關手續離境，目前閉幕隔天的21日將是一個高峰日期，約有6000人要離境。（譯者：陳亦偉）1110217