更多編輯台推薦新聞：
受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧2/300

失誤遭網路霸凌 朱易：不後悔代表中國

2022/2/16 18:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者翟思嘉台北16日電）原為華裔美籍，後歸化中國大陸的北京冬奧滑冰選手朱易因賽事失誤飽受批評，遭受中國網友網路霸凌，不過，她在接受網問時仍表示「不後悔選擇代表中國」。

據北京新浪網，美國媒體「今日美國」15日報導，在15日的比賽後，朱易在接受採訪時回應此前網上的輿論時表示，「一開始，（評論）確實讓我有點受傷」，「當然，換一個角度看，我要努力把不足變成優勢。」

朱易坦言，為渡過這段「困難時期」，她必須接受中國隊的運動心理學家幫助。

朱易在6日賽事中發生失誤，未能為花式滑冰團體賽多拿些積分，微博湧現謾罵聲浪，「朱易摔了」、「朱易搞砸」等話題一度閱讀量破億，甚至有人痛斥朱易講不好中文，要她「先學好中文，再談愛國」。由於批評聲浪大，後才由官方審查，將關鍵字標籤消除。

面對網路霸凌，朱易在回應提問時表示，「不後悔選擇代表中國」。她也對美國和中國給予她的支持表示感謝。

中共中央紀委國家監委網站今天也刊出朱易的專訪，朱易表示，站上北京冬奧的賽場，對她來說「意義超級大，超級超級大」，「在最苦最難的時候，支撐著我們的就是要代表中國參加奧運會的這種信念」。

她還表示，「現在我們（中國）的女單距離國際頂尖水平還有很大差距，我真的很希望能見證它的發展與進步。未來我可能會選擇當一名花滑教練，和我們的教練團隊並肩戰鬥，也想把國外高水平的教練請過來，一起努力幫助提高國內這個項目的實力和水平。」（編輯：楊昇儒）1110216

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀