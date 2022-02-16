失誤遭網路霸凌 朱易：不後悔代表中國

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（中央社記者翟思嘉台北16日電）原為華裔美籍，後歸化中國大陸的北京冬奧滑冰選手朱易因賽事失誤飽受批評，遭受中國網友網路霸凌，不過，她在接受網問時仍表示「不後悔選擇代表中國」。

據北京新浪網，美國媒體「今日美國」15日報導，在15日的比賽後，朱易在接受採訪時回應此前網上的輿論時表示，「一開始，（評論）確實讓我有點受傷」，「當然，換一個角度看，我要努力把不足變成優勢。」

朱易坦言，為渡過這段「困難時期」，她必須接受中國隊的運動心理學家幫助。

朱易在6日賽事中發生失誤，未能為花式滑冰團體賽多拿些積分，微博湧現謾罵聲浪，「朱易摔了」、「朱易搞砸」等話題一度閱讀量破億，甚至有人痛斥朱易講不好中文，要她「先學好中文，再談愛國」。由於批評聲浪大，後才由官方審查，將關鍵字標籤消除。

面對網路霸凌，朱易在回應提問時表示，「不後悔選擇代表中國」。她也對美國和中國給予她的支持表示感謝。

中共中央紀委國家監委網站今天也刊出朱易的專訪，朱易表示，站上北京冬奧的賽場，對她來說「意義超級大，超級超級大」，「在最苦最難的時候，支撐著我們的就是要代表中國參加奧運會的這種信念」。

她還表示，「現在我們（中國）的女單距離國際頂尖水平還有很大差距，我真的很希望能見證它的發展與進步。未來我可能會選擇當一名花滑教練，和我們的教練團隊並肩戰鬥，也想把國外高水平的教練請過來，一起努力幫助提高國內這個項目的實力和水平。」（編輯：楊昇儒）1110216