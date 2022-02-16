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冬奧滑雪何秉睿重摔未能晉級 所幸傷勢無礙

2022/2/16 14:56
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（中央社記者龍柏安台北16日電）大雪加上強風，讓北京冬奧高山滑雪難度大增，台灣男子滑雪好手何秉睿今天在男子曲道賽首輪最後因不慎勾到旗門摔倒，未能完賽晉級，所幸他的傷勢並無大礙。

2022北京冬奧台灣共有4名選手取得參賽資格，何秉睿則是台灣繼1992年阿爾貝維爾冬奧、相隔30年後，再次有男子高山滑雪選手取得冬奧入場券。

高山滑雪曲道賽有紅、藍2種不同顏色旗門，選手需依序通過旗門，若錯過旗門就將被判定失格，而比賽排名則以2趟比賽成績加總後計算。

台灣滑雪女將李玟儀在高山滑雪曲道賽第1趟賽也曾不小心錯過旗門，不過她沒有放棄，奮力走回旗門前最後也成功完賽，最終以總排名50名作收，而她的表現也獲得外媒盛讚，認為她完美詮釋了「奧運精神」。

沒想到何秉睿今天出發，也差點錯過旗門，所幸他成功救回繼續比賽，可惜卻在最後因不慎勾到旗門重摔，且最後靠著大會工作人員攙扶離開比賽場地。

代表團總領隊陳士魁當時人就在現場加油，第一時間也前往表達關心，所幸初步診治選手僅受拉傷，經過冰敷治療後已無大礙。

由於北京近日大雪，也讓比賽難度大增，今天男子曲道賽共有88名選手參賽，包括何秉睿在內，第1趟就有36名選手未完賽。（編輯：張芷瑄）1110216

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