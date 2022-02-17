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冬奧3度爆冷出局 美滑雪名將席佛林個人獎項落空

2022/2/17 21:03
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（中央社中國延慶17日綜合外電報導）美國高山滑雪名將席佛林將在未獲個人獎牌的情況下離開北京冬奧，她繼接連在高山滑雪女子兩項賽事失利後，今天又在瑞士女將吉辛摘金的女子混合賽中未完賽出局。

平昌冬奧高山滑雪女子混合賽奪金的吉辛（Michelle Gisin）這次強勢衛冕金牌，她雖在滑降項目僅名列第12，但在迴轉項目中全力以赴，最後就以2分25秒67的成績摘金。

這也是瑞士在北京冬奧的第五面高山滑雪金牌。

兩次在奧運摘金的席佛林（Mikaela Shiffrin）在她所謂「令人難以置信」地第三度在中國未能完成比賽後，她只能失望地看著一切發生。

席佛林日前在高山滑雪女子大曲道及曲道賽事雙雙失利，其中大曲道第一輪賽事她因摔倒出局。

席佛林說：「我再度未能到達終點，似乎我職業生涯中有60%的DNF（未完賽率）出現在本屆奧運中。」

席佛林退出她原被看好的曲道賽和大曲道賽，是2011年以來，她首次在連續兩場技術性比賽中失利。

比賽失利讓她懷疑她的自信心，但她誓言不流淚，以免「浪費精力」。

女子混合賽事金牌得主吉辛說，「很遺憾」席佛林沒有完成比賽。她並說：「我很希望能和她爭奪金牌。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110217

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