更多編輯台推薦新聞：
冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看
運動

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
生活

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧1/300

瓦莉娃未奪牌遭教練質問 IOC主席：令人不寒而慄

2022/2/18 17:40（2/18 17:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
瓦莉娃17日花滑長曲多次失誤，表現不如預期無緣獎牌。（共同社）
瓦莉娃17日花滑長曲多次失誤，表現不如預期無緣獎牌。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京18日綜合外電報導）身陷禁藥風暴的俄羅斯花滑女將瓦莉娃，在女單長曲出現多次失誤，最後與獎牌無緣。國際奧會主席巴赫今天表示，看到瓦莉娃的教練在賽後對待她的方式，令人「不寒而慄」。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，看到15歲的青少女選手瓦莉娃（Kamila Valieva）在女子花式滑冰長曲決賽數次跌倒，隨後在全球鎂光燈的關注下崩潰並啜泣，令他覺得「非常不安」。

北京冬季奧運進行到第2週，瓦莉娃藥檢沒過的爭議事件持續延燒，世界反禁藥組織（WADA）目前正在調查她身邊的相關人員。

巴赫說：「當我在電視上看到時，我十分不安。」他補充道，瓦莉娃在長曲比賽不幸跌倒，她的教練們眼睜睜看她最後僅獲第4名而無緣獎牌，賽後對待她的方式「十分冷酷」。

賽前被看好能奪金的大熱門瓦莉娃，在賽後顯得十分沮喪，她的教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）被人目擊，在瓦莉娃臉色慘白、低著頭步下滑冰場時，還急著追問到底怎麼回事。

當下，可以聽到圖貝瑞茲問她：「你怎麼放棄了？你怎麼放棄了？妳說呀。」

巴赫在記者會上說：「當我看到她身邊最親近的人，是如此冷酷對待她，我真的感到不寒而慄。」

北京冬奧後，瓦莉娃的禁藥風暴仍會持續，她可能面臨懲處。

瓦莉娃去年12月遭採的檢體，被驗出內含禁藥，但她仍獲准參加北京冬奧的比賽，引起爭議。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110218

延伸閱讀
冬奧女子花滑 俄羅斯天才少女瓦莉娃排第4無緣獎牌花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看俄國花滑選手涉禁藥 燒出「冰雪女王」教練爭議冬奧競速滑冰女子1000公尺 高木美帆破奧運紀錄奪金卸下3連霸重擔 羽生結弦：以兩屆奧運冠軍為榮
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀