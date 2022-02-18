北京冬奧記者會首談台灣新疆 遭質疑體育政治化

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（中央社台北18日電）北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日首度在記者會上回應台灣、新疆議題，她以中文強調一中原則，並稱新疆強迫勞動的說法是「謊言」。有記者質疑她是否有違曾宣示的反對「體育政治化」。

北京冬奧會將在20日閉幕。美國、加拿大等國家因質疑中國新疆存在人權問題，而「外交抵制」本屆賽會。

美聯社報導，冬奧組委會17日舉行本屆賽會最後一場每日例行記者會。嚴家蓉一反中國一貫的立場，回答有關台灣、新疆維吾爾族人權等被中方視為敏感的問題。

這場記者會是由嚴家蓉和國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）一起出席。報導指，嚴家蓉在回答相關問題時以英文開頭，但在強調重點時會切換成中文，再由翻譯翻成英文。

在被問到據稱台灣曾計劃不參加本屆冬奧會開幕式的問題時，嚴家蓉以英文問亞當斯，自己能否作額外補充。

接著她以中文聲稱，台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會公認的原則。「我們始終反對將奧運政治化」。

據報導，隨即有一名外媒記者對亞當斯提出質疑，指嚴家蓉的表態是否將奧運「政治化」。亞當斯迴避了問題，指他們的工作是辦好奧運。

此外，有記者問現場一名擔任志工的年輕研究生，是否知道中國女網名將彭帥是誰？是否相信彭帥安好？這名志工說：「啊很抱歉，我真的不知道。」

會中還有記者問亞當斯，國際奧委會對據稱新疆有「再教育營」的態度為何？以及當地是否存在強迫勞動？亞當斯則說，這個問題和記者會並不十分相關，接著讚揚奧運團結人心的作用。

嚴家蓉再次回應稱，「我認為這些問題很大程度是建立在謊言之上」，一些部門已指這是假消息，並歡迎記者參考所有的證據和事實。

記者又問到，奧委會的制服和其他服裝，是否由被強迫勞動的新疆維吾爾族人製造？或使用新疆棉？亞當斯對此稱，沒有任何產品在新疆製造，也沒有任何原料來自當地。

嚴家蓉則再次強調：「我認為所謂新疆存在強迫勞動的說法，是一些惡意的團體所編造的」，相關部門已提供大量事實來反駁；「而且，我們反對將體育政治化」。

報導還指，一名日本記者據稱在賽會向香港參賽者提問時，被組委會人員阻止。相關問題連續第2天出現在記者會上，但仍未獲細節。

北京冬奧組委會昨晚在記者會後發布新聞稿，但上述敏感議題的問答內容，一字未見。

陸媒報導，嚴家蓉1月5日亮相時曾提到，奧運不該被當作政治工具，「因為體育政治化只會造成分裂，與『更團結』背道而馳」。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110218