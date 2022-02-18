北京冬奧2金1銀 谷愛凌沒鬆口4年後會否衛冕

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（中央社中國張家口18日綜合外電報導）北京冬奧中國隊混血女子滑雪明星谷愛凌，今天在自由式滑雪女子半管賽事摘金，個人本屆冬奧包辦兩金一銀，不過她賽後不願講明會否在2026年義大利冬奧尋求衛冕。

法新社報導，現年18歲、出生美國加州的谷愛凌2019年決定在本屆冬奧披中國隊戰袍，她也成為北京冬奧首位在3項自由式滑雪項目裡都拿到獎牌的選手。她早先拿到女子大跳台金牌、女子斜坡滑雪銀牌。

過去兩週以來，谷愛凌無疑是這屆北京冬奧最響叮噹的人物之一，更因出色表現在中國家喻戶曉。她說已收到數以百計其他女孩的簡訊，表示受她感召要投身滑雪運動。

谷愛凌坦言終於在今天女子半管滑雪決賽前開始感覺有壓力，但她也說無論是來自場內還是場外，這些壓力都是很好的激勵。

她說：「我還在確定人生目標，但能夠創造出某種正向的改變已遠超出我自己的預期。」

她不願鬆口4年後會否到義大利冬奧尋求衛冕。谷愛凌正準備今年稍後進入史丹福大學就讀，她說會否繼續在自由式滑雪場競逐，目前還沒有想法。

「我仍愛滑雪，也渴望繼續比賽，但這某種程度得取決於資源、時間和我要做的其他事。我會去做所有覺得對的事，希望無論我的角色為何，都能帶來正向改變。」

她說目前最想做的是和母親與外婆一起去吃涮羊肉，「從開幕典禮到今天，我每天都在滑雪，真的是倦了，不過我能感受到平順、熱忱並滿懷感恩，也為自己感到驕傲」。（譯者：陳亦偉）1110218