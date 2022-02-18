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北京冬奧2/300

自由式滑雪女子半管 谷愛凌摘下冬奧第2金

2022/2/18 14:02（2/18 14:12 更新）
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北京冬奧中國隊混血女子滑雪明星谷愛凌，18日在自由式滑雪女子半管賽事摘金。（中新社）
北京冬奧中國隊混血女子滑雪明星谷愛凌，18日在自由式滑雪女子半管賽事摘金。（中新社）
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（中央社中國張家口18日綜合外電報導）北京冬奧中國隊混血女子滑雪明星谷愛凌，今天在自由式滑雪女子半管賽事摘金，個人本屆冬奧包辦兩金一銀大豐收。

法新社報導，18歲的谷愛凌成為北京冬奧首位在3項自由式滑雪項目裡都拿到獎牌的選手。她稍早拿到女子大跳台金牌、女子斜坡滑雪銀牌。

谷愛凌今天在第1跳得到93.25分，第2跳95.25分，由於分數領先其他人一段距離，等同提前鎖定金牌，她在第3跳前已熱淚盈眶。

加拿大選手夏沛（Cassie Sharpe）以90.75分拿下銀牌，另一加國女將卡克（Rachael Karker）87.75分銅牌。

中國隊這次有谷愛凌、張可欣、李方慧闖入女子半管決賽，張可欣第3跳第一個翻轉出現失誤重摔，醫療與工作人員緊急入場探視，所幸張可欣最後站了起來，自行滑到終點區。李方慧拿到第5，張可欣第7。

谷愛凌昨天在預賽時表示，她的外祖母會在決賽時第一次到場看她比賽，昨晚她就先在IG貼出與外婆戴著酷炫墨鏡、各掛一面她先前所獲獎牌的照片，今天在外婆面前摘金，為她這趟冬奧畫下完美句點。（譯者：陳亦偉）1110218

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