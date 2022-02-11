雪道盡頭是骨科 中國掀滑雪熱潮醫院傷者急增

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（中央社台北11日電）正進行的北京冬季奧運會及中美混血選手谷愛凌代表中國奪得金牌，在中國大陸掀起滑雪運動熱潮，不少醫院近日滑雪傷者因此相對大增，「雪道盡頭是骨科」更成為社群媒體熱詞。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，18歲的谷愛凌（Eileen Gu）剛在冬奧自由式滑雪女子大跳台項目為中國奪得金牌，「憑實力及出眾的美貌」，成為當前中國網上討論度最高的冬奧選手。

據報導，谷愛凌的出現也讓中國大陸掀起一股滑雪熱潮，不少人也因此受傷，浙江一家醫院最近幾乎每天都有滑雪傷者，有醫生曾一天接診7人。

不少網友在微博貼出自己滑雪的「英姿」照，也有不少人訴說著因滑雪而受傷的「悲慘經歷」，「雪道盡頭是骨科」一詞也跟著出現。

有骨科醫生發文說，「今天9台手術，7台是滑雪滑的，4個前叉（前十字韌帶），1個髕骨脫位，1個踝關節，1個半月板」。據表示，滑雪運動造成的受傷機率達10%至15%。

另據杭州網，有孩童為了「要像谷愛凌一樣，長大成為奧運冠軍」，春節期間滑雪時從「從上午玩到太陽下山」，連續7小時不願離開，結果罹患雪盲症。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110211